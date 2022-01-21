نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك سواد تحت العين تخلصي منه بمكون سحري لتفتيح الهالات السوداء في دقائق معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة الهالات السوداء تحت العينين من أهم المشكلات التي تزعج الكثير من السيدات فتعد مشكلة تكون السبب في عدم الثقة بالنفس لذلك يبحث الكثير عن طرق طبيعية لعلاج هذه المشكلة دون اللجوء للمواد الكيميائية التي ترهق البشرة، وسوف نذكر في هذا المقال القادم عدة طرق صحيه تغذى البشرة وتساعد في تفتيح السواد الموجود تحت العينين وهذه الطريقة سهلة وبسيطة لذلك يجب اتباع هذه الخطوات.

طريقة علاج الهالات السوداء تحت العينين

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعة التي تساعد على التخلص من الهالات السوداء، ومن هذه الوصفات الطبيعة ما يلى:

المكونات:

مقدار نصف ملعقة كبيرة من الجليسرين.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

خطوات تحضير الوصفة:

نقوم بوضع كلاً من ماء الورد والجليسرين في إناء عميق وتخلط المكونات جيداً حتى تمتزج.

ثم نضع الخليط على الهالات السوداء قبل النوم ويترك المزيج على الهالات السوداء ليلة كاملة ثم يغسل الوجه في الصباح بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل نتيجة يجب تكرار هذه الوصفة باستمرار حتى القضاء على الهالات السوداء.

أكياس الشاي لعلاج الهالات السوداء تحت العينين

يعتبر الشاي من الأشياء الرائعة للتخلص من الهالات السوداء لأن الشاي يحتوى على الكافيين كما يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذلك فهو يقلل الانتفاخ تحت العينين ولاستخدام أكياس الشاي يجب اتباع الآتي:

المكونات:

كيسان من الشاي الأخضر أو الأسود.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع أكياس الشاي داخل الثلاجة ثم نقوم بوضع كل كيس على العين ويترك على العين لمدة ربع ساعة.

تكرر هذه العملية مرتين في اليوم للحصول على نتيجة أفضل.

النعناع لعلاج الهالات السوداء تحت العينين

يساعد النعناع في علاج الهالات السوداء كما يعمل على تهدئة العينين المتعبتين وطريقة استخدامه كالآتي:

المكونات:

بعض من أوراق النعناع.

مقدار نصف ليمونه.

طريقة التحضير: