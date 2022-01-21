فوائد زيت الزيتون مع مسمار القرنفل قبل النوم لمدة يومين فقط ستدهشك شاهد بنفسك النتيجة وماسيحدث بجسمك من أول أسبوع

منذ قديم الأزل ومزيج زيت الزيتون والقرنفل يستخدم في علاج كثير من الأمراض كما أن بهم فوائد صحية كبيرة، فزيت الزيتون من أكثر الزيوت الطبيعية المهمة للصحة، والقرنفل من أكثر الأعشاب التي تدخل في كثير من العلاجات إلى وقتنا هذا، فعند خلطهم معا نحصل على فوائد عدة فهو شراب رائع للجسم فهو بمثابة علاج فعال، ومن خلال مقالنا سنتعرف عن كل مايخص زيت الزيتون والقرنفل وطريقة إعداد هذا الشراب.

طريقة عمل شراب القرنفل وزيت الزيتون

نقوم بنقع مقدار القرنفل في كوب به ماء مغلي ونغطيه لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نصفي القرنفل من الماء ونضع حوالي ملعقتين زيت زيتون في ماء منقوع القرنفل وللتحلية نضع ملعقة عسل.

من المحبب أن نتناول هذا المشروب قبل النوم بثلاثين دقيقة ومرتين في الأسبوع.

لا تتعدى الأسبوعان في هذا الشراب حيث يجب الاعتدال في شربه.

فوائد شراب زيت الزيتون والقرنفل

لهذا المزيج فوائد عديدة منها:

المساعدة على تقليل نسبة الكوليسترول الفاسد في الجسم.

يقلل من أعراض السمنة.

يساعد في معالجة الروماتيزم ومرض السل.

معالج جيد في مغص البطن والانتفاخ.

يعالج صداع الرأس.

يساعد في التخلص من الإمساك فهو يعمل على تسريع الهضم.

مسكن جيد لآلام الأسنان.

يعالج التهابات الأذن الوسطى.

يزيد إدرار البول ويعالج احتباسه.

يقلل من مشاكل الجهاز التنفسي ويعالج الربو.

يحمي الجسم من أية أمراض لها علاقة بالقلب أو الكليتين.

يعتبر من أقوي فاتحين.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من زيت القرنفل.

طريقة التحضير: