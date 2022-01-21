بكوب حليب بودر أصنعي الجبنة الفلمنك بمكونات غير مكلفة وبطريقة سايحة وبطعم زي الجاهز وتحدي

تعد الجبنة الفلامنك من اشهر واجمل انواع الجبن المعروفة، التى تتمتيزبالطعم الرائع والمذاق الطيب وهى تحصل على عدة عناصرغذائيه مفيدة للجسم، حيث انها غنية بالفيتامينات والكالسيوم الذى يساعد على تقوية العظام لدى الصغار والكبار، وتقدم مع الخبزعلى شكل سندوتشات، ويمكن ايضآ ان تقدم فى اطباق على المائدة بجانب اللانشون والزيتون وانواع اخرى مختلفة مع الخبز الابيض كوجبة افطاراوعشاء خفيف، وهى من انواع الجبن التى تستخدم فى تحضيرالبيتزا والمكرونات بالوايت صوص، وتعرف الجبنة الفلامنك بأنها من الجبن باهظة الثمن، لذالك تحرص الامهات على تحضيرها فى المنزل بأقل التكاليف، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الجبنة الفلامنك بطريقة سهلة ومكونات بسيطة.

مكونات عمل الجبنة الفلمنك في البيت

١كوب من الحليب البودر.

١كوب من زيت عباد الشمس.

نصف كوب من النشا.

١كوب من الماء

نصف معلقة صغيرة من الملح.

ذرة من الفلفل الابيض.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

٣من صفار البيض المفصول عن البياض.

٣ قطع من مثلثات الجبنة النستو.

طريقة التحضير