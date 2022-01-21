نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب حليب بودر أصنعي الجبنة الفلمنك بمكونات غير مكلفة وبطريقة سايحة وبطعم زي الجاهز وتحدي في المقال التالي
تعد الجبنة الفلامنك من اشهر واجمل انواع الجبن المعروفة، التى تتمتيزبالطعم الرائع والمذاق الطيب وهى تحصل على عدة عناصرغذائيه مفيدة للجسم، حيث انها غنية بالفيتامينات والكالسيوم الذى يساعد على تقوية العظام لدى الصغار والكبار، وتقدم مع الخبزعلى شكل سندوتشات، ويمكن ايضآ ان تقدم فى اطباق على المائدة بجانب اللانشون والزيتون وانواع اخرى مختلفة مع الخبز الابيض كوجبة افطاراوعشاء خفيف، وهى من انواع الجبن التى تستخدم فى تحضيرالبيتزا والمكرونات بالوايت صوص، وتعرف الجبنة الفلامنك بأنها من الجبن باهظة الثمن، لذالك تحرص الامهات على تحضيرها فى المنزل بأقل التكاليف، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الجبنة الفلامنك بطريقة سهلة ومكونات بسيطة.
مكونات عمل الجبنة الفلمنك في البيت
- ١كوب من الحليب البودر.
- ١كوب من زيت عباد الشمس.
- نصف كوب من النشا.
- ١كوب من الماء
- نصف معلقة صغيرة من الملح.
- ذرة من الفلفل الابيض.
- معلقة كبيرة من عصير الليمون.
- ٣من صفار البيض المفصول عن البياض.
- ٣ قطع من مثلثات الجبنة النستو.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء الخلاط الكهربائى ونضع فيه الزيت والحليب البودرة وصفارالبيض ونخفق لمدة من ٥ الى ٧دقائق.
- نضف إليهم معلقة عصيرالليمون مع الملح والفلفل الابيض وقطع الجبنة النستو.
- فى كوب كبيرنقوم بذوبان النشا مع الماء ثم نضف الخليط الى باقى المكونات فى داخل الخلاط الكهربائى.
- نقوم بخفق المكونات جيدآ حتى تصبح متجانسة تمامآ.
- نحضر صينية مليئة بالماء المغلى ونضع بداخلها طاجن من الفخار مدهون بقليل من الزيت.
- نسكب الخليط كاملآ الى الطاجن.
- نقوم بتسخين الفرن قبل دخول الصينيه.
- ندخل الجبنة فى الفرن على درجة حرارة منخفضة حوالى ١٥٠تقريبآ.
- نتركها داخل الفرن من ٤٥دقيقة الى ٦٠دقيقة حتى تنضج تمامآ.
- نخرجها من الفرن ونرفع الطاجن من الصينينة ونتركة يبرد.
- يقلب الطاجن على صينية مسطحة ونقوم بتغطية الجبنة بالنايلون ونضعها فى الثلاجة لمدة ساعتين على الاقل.
- نخرج الجبنة من الثلاجة ونقوم بتقطيعها شرائح رفيعة وهنا تصبح جاهزة للتقديم.
- نقوم برصها فى علبة محكمة الغلق وتحفظ فى الثلاجة.
- ويمكن ان تقدم ايضآ مع سندوتشات اللحوم المصنعة والدجاج.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ