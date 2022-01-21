ارخص كريم طبيعي...كريم النشا لتفتيح الوجه والمناطق السوداء في الجسم تفتيح فوري من أول استخدام

كريم النشا لتفتيح الوجه والمناطق السوداء في الجسم، يتعرض الوجه والجسم للكثير من العوامل التي تعمل على تغيير لون البشرة واسمرارها ومنها التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير فذلك يساهم في غمقان لون البشرة مع الوقت، وهناك الكثير من المنتجات الطبية التي يمكن استخدامها من أجل تفتيح البشرة ولكن يمكن أن تكون هذه المنتجات عالية الثمن بالنسبة لبعض الأشخاص، ويمكن من خلال هذا المقال استخدام كريم النشا من أجل تفتيح الجسم والوجه.

كريم النشا لتفتيح الوجه والمناطق السوداء في الجسم

يساهم كريم النشا في تفتيح الوجه والجسم بشكل كبير، ويمكن استخدام هذا الكريم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات كريم النشا لتفتيح الجسم

¼ كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين كبيرتين من عصير الجزر الطبيعي.

طريقة تحضير كريم النشا لتفتيح الجسم

في إناء يتم وضع اللبن وإضافة النشا إليه ومزجهم جيداً حتى يذوب النشا تماماً ثم يتم وضع الإناء على نار هادئة حتى تختلط المكونات جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الجزر إلى باقي المكونات على النار و تقليبهم جيداً حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.

بعد ذلك يتم إطفاء النار ونترك الخليط حتى يبرد تماماً.

نقوم بعدها بتطبيق الخليط على الوجه بشكل دائري ويتم ترك الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماماً على البشرة وعندها سوف تلاحظين أن البشرة مشدودة.

يتم استخدام المزيج يوم بعد يوم بشكل منتظم وعندها سوف تلاحظين الفرق عند استخدام الكريم قبل وبعد استخدامه، في تفتيح وشد البشرة ونضارتها.

بعد ذلك يتم غسل البشرة باستخدام الماء الدافئ.

كريم الفازلين والنشا لتبيض الوجه

كلاً من النشا والفازلين يساهمان في تفتيح البشرة وتبيضها ويمكن استخدام الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

مكونات كريم الفازلين والنشا لتبيض الوجه

ملعقتين من النشا.

ثلاث ملاعق من الفازلين.

طريقة تحضير كريم النشا لتفتيح الجسم