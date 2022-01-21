دلكة الكركم المعجزة لتبييض الرقبة والجسم كله بدلكة واحدة تفتيح وتقشير الجلد الميت في دقائق

تبييض الجسم بالكامل من أكثر الأمور التي تشغل بال السيدات لأنها في كل مناسبة ترغب أن تظهر بمظهر جذاب وأنيق وتتعرض البشرة لعوامل خارجية كثيرة تؤثر على لونها بالسلب، ولكن نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طرق تبييض الرقبة والجسم بمكونات طبيعية من البيت وأمنة على البشرة وبأقل تكلفة.

ابسط طريقة لتبيض الرقبه والجسم

الكركم والحليب:

المكونات:

2 ملعقة من الدقيق.

2 ملعقة من الكركم.

عصير ليمون.

كمية مناسبة من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط الدقيق مع الكركم في بولة صغيرة ثم يضاف الليمون والحليب ونقلب للحصول على عجينة ناعمة وسلسة.

يوضع الخليط على الرقبة والجسم ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ويجفف وبعد ذلك نضع كريم مرطب للبشرة.

تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء خالية من البقع الداكنة وتقوم أيضا بتطهير البشرة وتجعلها أكثر صحة.

2. العسل:

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة من الحليب البودرة.

عصير ليمون.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج الحليب البوردة مع العسل ثم يضاف الليمون وزيت اللوز ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الرقبة والأماكن الداكنة في الجسم.

احرصي على التدليك بحركات دائرية واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا للحصول على بشرة ناصعة البياض.

3. الشوفان:

المكونات:

كمية مناسبة من الشوفان المطحون.

2 ملعقة من العسل.

ربع كوب من الزبادي.

عصير طماطم.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بطحن الشوفان حتى يصبح بودرة ويضاف إليه العسل والزبادي وعصير الطماطم ونقلب جيدا.

يوضع المزيج على بشرة نظيفة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء تكرر مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على النتيجة المطلوبة.

تبييض الرقبة في يوم واحد

المكونات:

2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير: