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عمر شويل - جدة بتتبيلة وخلطة أرز لذيذة أعملي محشي ورق العنب على أصوله بطريقة سريعة وبطعم خطير - ثقفني
يعتبر ورق العنب من أهم الأكلات التي يشتهر بها جميع الدول العربية ويقبلون عليها جميع الأشخاص لمذاقها الجميل، فهناك أشكال عديدة ومتنوعة لتحضير ورق العنب بها فيمكن حشوه باستخدام الارز او اللحم او حشوة الدجاج او يمكن محشوة بقطع من البصل والنعناع والبقدونس والكزبرة فكل من ذلك الإشكال يعطي مذاق مختلف.
مكونات عمل ورق العنب على الطريقة السورية
- نصف كيلو من ورق العنب.
- حبة واحدة من البطاطس.
- حبة واحدة من الطماطم.
- نصف حبة من الليمون التي يتم تقطيعها الى شرائح اللازمة للتزيين.
- ربع كوب من الأرز الأبيض اللازم الحشو.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- فصين من الثوم المفروم.
- حبة صغيرةٌ من البصل المفروم.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- حبتان من الطماطم المفرومة اللازمة للحشي.
- رشة صغيرة من النعناع الناشف.
- ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير
- نقوم بتقشير حبة واحدة من البطاطس ونقطعها على هيئة شرائح دائرية ثم نقطع حبة من الطماطم إلى شرائح دائرية ونضعهم في وعاء.
- ينقع ربع كوب من الأرز في إناء لمدة 30 دقيقة ونضع كمية مناسبة من الماء البارد اللازم لنقع الأرز.
- نغسل الأرز بعد نقعه ونقوم بتصفيته من الماء تمام.
- نحضر مقلاة واسعة ونضع بها ربع كوب من زيت الزيتون ونضعها علي النار حتي يتم تسخينه ونضيف عليه الزيت فصين الثوم المفروم والبصل المفروم ونقلبهم مع بعض.
- نضيف عليه الثوم والبصل ربع كوب من الأرز المنقوع و ندمجهم مع بعض ونتركها لمدة دقيقتين.
- ونرفع الأرز من على النار ونتركها لوقت كافي حتى يتم تبريدها ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من البقدونس وحبة من الطماطم المفرومة وملعقة كبيرة من ملح الطعام ونضيف عليهم رشة صغيرة من ملح الطعام النعناع الناشف ونضع عليهم عصير الليمون وملعقة كبيرة من دبس الرمان ونقلبهم مع بعض.
- نقوم بنقع ورق العنب في اناء ونضيف عليها كمية من الماء البارد.
- ناتي بسطح ونقوم بفرد ورق العنب ونضع ملعقة صغيرة من حشوة الأرز ونقوم بلفها ونضعها في الاناء الذي به البطاطس ونرص أعلاه ونكرر ذلك حتى ننتهي من كمية ورق العنب.
- ثم نضع كمية مناسبة من الماء ونضعه على النار بتسويتها.
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