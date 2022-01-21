بتتبيلة وخلطة أرز لذيذة أعملي محشي ورق العنب على أصوله بطريقة سريعة وبطعم خطير

يعتبر ورق العنب من أهم الأكلات التي يشتهر بها جميع الدول العربية ويقبلون عليها جميع الأشخاص لمذاقها الجميل، فهناك أشكال عديدة ومتنوعة لتحضير ورق العنب بها فيمكن حشوه باستخدام الارز او اللحم او حشوة الدجاج او يمكن محشوة بقطع من البصل والنعناع والبقدونس والكزبرة فكل من ذلك الإشكال يعطي مذاق مختلف.

مكونات عمل ورق العنب على الطريقة السورية

نصف كيلو من ورق العنب.

حبة واحدة من البطاطس.

حبة واحدة من الطماطم.

نصف حبة من الليمون التي يتم تقطيعها الى شرائح اللازمة للتزيين.

ربع كوب من الأرز الأبيض اللازم الحشو.

ربع كوب من زيت الزيتون.

فصين من الثوم المفروم.

حبة صغيرةٌ من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

حبتان من الطماطم المفرومة اللازمة للحشي.

رشة صغيرة من النعناع الناشف.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

طريقة التحضير