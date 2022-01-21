بملعقة نشا واحدة حضري كريم أساس طبيعي في البيت و مفيد بمكونات طبيعية 100%

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق الطبيعية والمضمونة للحصول على كريم أساس طبيعي ومحضر في المنزل وغير ضار أبدا على البشرة، فالوصفة هذه ستجعلك تستغنين عن كريمات الأساس المصنعة كيميائيا، فعند تحضيره في المنزل ستضمني صحته فهو ليس ضاراً على البشرة كما أنه لا يتفاعل مع طبقات الجلد مثل كريمات الأساس المصنعة التي تغلق المسام وبالتالي يبدأ ظهور الحبوب والبثور على خارج البشرة، وبعد استخدام طويل لهذه الكريمات التجميلية يبدأ ظهور علامات وخطوط تقدم في السن على البشرة، ولكن من الآن فصاعدا لن تحتاجي لشراء هذه الكريمات حضريها في المنزل بنفسك.

كريم أساس طبيعي في البيت

هذه الطريقة فعالة جدا ونتيجتها مضمونة فسوف تحصلي على كريم أساس طبيعي، وإعداد الكريم كما التالي:

ملعقة من زبدة الليمون.

مقدار واحد ملعقة من المايونيز.

ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقتين من بودرة التفتيح وستجديها في أي صيدلية.

ملعقة من الحليب المجفف.

حوالي ملعقة من زبدة الشيا.

خطوات تحضير كريم أساس طبيعي

في وعاء على النار نضيف فيه زبدة الشيا وكذلك زبدة الليمون والفازلين.

بعد دقيقتين نضيف جميع المكونات المتبقية إلى مزيج الشيا ونقلب على النار لمدة دقيقة.

بعد ذلك نزيل المزيج من على النار ونتركه لكي يبرد.

في أي علبة مغلقة نضع الكريم فيها ثم نضعها في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى يتماسك الكريم.

بإمكانك وضع هذا الكريم على البشرة كل يوم أو عندما تخرجين من المنزل.

فائدة كريمات الأساس الطبيعية

لكريم الأساس المصنوع في المنزل فوائد عديدة للبشرة، حيث يقوم هذا الكريم بعمل التالي: