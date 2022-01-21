بقوام تقيل ومظبوط أعملي الكريم شانتيه على أصوله بمكونات سهلة مثل الجاهزة بالظبط

تعتبر الكريمة من المكونات الأساسية لعمل الحلويات والكيك، حيث نقوم بتحضيرها لتغطية الكيك وتزيينها، فيمكن شرائها من المحال الخاصة لمستلزمات الحلويات ويمكن صنعها في المنزل بدون جهد أو تكلفة، وتقوم معظم الامهات بالسؤال عن كيفية عمل الكريمة بالمنزل لتكون جاهزة فى اى وقت لإعداد الحلويات للأطفال أو في المناسبات وتكون بدون تكلفة، سوف نتحدث في هذا المقال عن كيفية تحضير الكريمة بالمنزل بكوب واحد حليب.

طريقة تحضير الكريمة بكوب حليب

المكونات:-

كوب من حليب.

ملعقتين من الجيلاتين.

ملعقتين من السكر البودر.

ربع كوب ماء.

فانيليا.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار نقوم بذوبان الجيلاتين مع الماء لمدة دقيقة واحدة حتى لا يتكتل الجيلاتين.

في وعاء آخر نقوم بإضافة الحليب ثم السكر البودر والفانيليا والجيلاتين المذاب.

ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها.

يترك جانبا لمدة ساعة ونصف وبعد ذلك نستخدم المضرب الكهربائي ونخفق الخليط المعد حتى الحصول على قوام الكريم شانتيه.

طريقة عمل الكريمة اللبانى

المكونات:-

كيلو من الحليب.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

قشطة.

طريقة التحضير:-

في الخلاط نضع الحليب والدقيق وتخلط المكونات جيدا.

نقوم بوضع الخليط على النار حتى يغلي ثم نرفعها من على النار ونتركه ليبرد.

ثم نضعه في الثلاجة اليوم التالى.

نضيف القشطة وتشرب المكونات بالخلاط الكهربائي لحين تجانس كل المكونات ونستخدم الكريمة اللبانى في بعض الوصفات.

طريقة تحضير كريم شانتيه بكوب لبن واحد

المكونات:-

كوب واحد من الحليب.

ربع كوب ماء مثلج.

ملعقة كبيرة جيلاتين.

ربع كوب سكر بودر.

فانيليا.

طريقة التحضير:-

في وعاء نضع الجيلاتين والماء حتى يذوب الجيلاتين.

نقوم بتحضير وعاء آخر على النار نضع به الحليب ونتركه حتى يسخن مع الاستمرار في التقليب.

ثم يرفع من على النار ونقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع فيه الحليب والجيلاتين ونخفق جيدا حتى الحصول على خليط ناعم كريمة.

نقوم بوضعه في علبة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

طريقة عمل كريمة الشيكولاتة

المكونات:-

٦ معالق كبيرة بودرة كاكاو.

ملعقة صغيرة فانيليا.

٥ معالق كبيرة حليب مكثف محلي.

٦ معالق كبيرة زبدة طرية.

٣ أكواب إلا ربع سكر بودر.

طريقة التحضير:-