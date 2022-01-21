بالطريقة السعودية...طريقة عمل المعصوب السعودي في البيت خطوة بخطوة طعمه روعه

طريقة عمل المعصوب السعودي في البيت، يعد المعصوب السعودي من الأكلات الشعبية المشهورة في السعودية وداخل المطبخ السعودي، حيث أن تعتبر من الأكلات المفيدة والمغذية بالإضافة إلى أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، فهي تحتوي على مكونات مفيدة للجسم و مغذية وبها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومن خلال سطور المقال التالية سوف نقوم بتوضيح طريقة تحضير المعصوب السعودي، ولذلك تابعوا القراءة.

طريقة عمل المعصوب السعودي في البيت

تعتبر وصفة المعصوب السعودي من الأكلات سهلة التحضير كما أنها مغذية ومفيدة لأنها تحتوي على أكثر من مكون مفيدان للجسم ، ويمكن تحضير المعصوب السعودي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل المعصوب السعودي

2 كوب من اللبن السائل.

علبتين قشطة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

½ كوب من الزبدة.

ست حبات كبير من الموز.

ملعقة خميرة صغيرة.

½ كوب عسل.

2 كوب من دقيق القمح الكامل.

أربع ملاعق زيت نباتي.

½ ملعقة سكر صغيرة.

طريقة تحضير المعصوب السعودي

في إناء نقوم بوضع اللبن ونضعه على النار لمدة دقيقة ونصف.

بعد ذلك نبعد اللبن عن النار ونضع عليه الخميرة ونقوم بتغطيته وتركه على جنب لبعض الوقت.

نقوم بنخل الدقيق ونضع علَيه الفانيليا ثم نضع عليه خليط الخميرة واللبن و نمزج المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا عجينة لينة وبعدها نقوم بتغطيتها وتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ونقوم بوضع طاسة أو مقلاة على النار ونضيف لها ½ ملعقة زيت ونضع عليها كمية من العجين ونتركها على نار هادئة حتى تنضج وتأخذ اللون من الجهتين.

نقوم بتكرار هذه الخطوة حتى الانتهاء من كل الكمية.

نترك الخبز حتى يبرد تماماً ثم يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة، وبعدها نقوم بوضعه في محضرة الطعام ونضيف إليه القشطة والموز والعسل والزبدة حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بسكب المعصوب السعودي داخل أطباق التقديم ونضع القشطة عليه والعسل المتبقيان، وبذلك يكون جاهز للتقديم.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم طريقة عمل المعصوب السعودي في البيت بكل سهولة، يمكن اتباع هذه الطريقة وتجهيزها لعائلتك لكي تكون مفيدة ومغذية لهم ولأجسامهم وتمدهم بالطاقة.