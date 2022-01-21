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عمر شويل - جدة كريم طبيعي رائع من منزلك لا غنى عنه لتفتيح لون البشرة وزيادة نضارتها، نشارك معك اليوم سيدتي وصفة كريم منزلية من مكونات الطبيعة، تتميز تلك الخلطة بعدة مزايا بجانب نتائجها الرهيبة في تبييض البشرة والرقبة، فهي تحتوى على مضادات أكسدة طبيعية لمساعدة البشرة على تقليل التجاعيد وإظهارها بمظهر أكثر جاذبية. إليكي سيدتي طريقة تحضير كريم قشر البرتقال لمنح البشرة دفعة هائلة من الكولاجين الطبيعي، وذلك مع تفتيح لونها عدة درجات بشكل طبيعي وبدون أي أضرار.

كريم طبيعي من منزلك لتفتيح البشرة

يحتوي كريم قشر البرتقال على المقادير والعناصر التالية:

حبة برتقال طازجة.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

بضع قطرات من فيتامين ه.

ابشر قشر البرتقال بإستخدام مبشرة ثم ضع قشر البرتقال المبشور في وعاء زجاجي وأضف إليه الماء، ثم امزج قليلاً واترك الخليط ليتم نقع قشر البرتقال المبشور في الماء طوال الليل مع تغطية الوعاء بغلاف بلاستيكي، ويترك طوال الليل لمدة 8 ساعات وبعد ذلك قم بتصفية الخليط بإستخدام مصفاة لتحصل على عصير قشر البرتقال ويوضع في إناء مناسب، مع إضافة النشا ثم امزج جيداً وبعدها ضع الإناء على الموقد لمدة 10 دقائق واستمر في التحريك حتى تحصل على خليط كريمي.

تبييض البشرة بدون أضرار

اسكب هذا المزيج الكريمي بعد ذلك في وعاء واضف جل الألوفيرا إليه وفيتامين ه ثم امزج جيداً، والآن حصلنا على كريم طبيعي خارق لإزالة التجاعيد، احتفظ بهذا الكريم في جرة زجاجية ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة طويلة، وقبل تطبيق الكريم على البشرة سنقوم بإعداد مقشر للبشرة. يتم إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة في وعاء مع ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور وملعقة كبيرة من زيت اللوز، ثم اخلط جيداً فهذا المقشر ينظف البشرة ويزيل الرؤوس السوداء، يتم أولا غسل بشرتك بالماء الفاتر وتجفيفها ثم ضعي هذا المقشر على بشرتك، وافركي بشرتك بهذا المقشر لمدة 5 دقائق وستتم إزالة خلايا الجلد الميتة والرؤوس السوداء ثم اغسل بشرتك بالماء الفاتر وجففها.

بعد أن تستريح بشرتك قليلاً ضعي كريم قشر البرتقال على بشرتك على بشرة الوجه والرقبة ويمكنك تطبيقه على التجاعيد حول العينين، ثم دلكي بشرتك لمدة دقيقتين بهذا الكريم حتى تستفيد بشرتك منه وبعدها اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسل بشرتك وبعدها رطبها بزيت أو كريم مرطب ويمكنك تطبيق هذا الكريم على بشرتك كل يوم، والنتيجة رائعة للغاية من الإستخدام الأول فسوف تحصل على بشرة بيضاء مشدودة بدون تجاعيد.