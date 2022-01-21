معشوقة الأطفال.. طريقة عمل الاندومي بأطعم مختلفة في البيت وفى 10 دقائق بس طعمها روعة لازم تجربيها

طريقة عمل الاندومي بأطعم مختلفة في البيت، تعتبر الأندومي من الوجبات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في وقتٍ قصير من دون أي تعب أو جهد، كما أن الأندومي من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار وأصبحت بالنسبة للكثيرين وجبة أساسية يمكن تناولها في أي وقت يتم فيه الشعور بالجوع، ولكن الأندومي من الخارج يكون به الكثير من المواد الحافظة التي تضر بالصحة كلما كثر تناولها، ولذلك سوف نوضح كيفية عمل الأندومي في المنزل.

طريقة عمل الاندومي بأطعم مختلفة في البيت

من خلال اتباع الخطوات التالية سوف تقوم بتجهيز الأندومي في المنزل بكل سهولة من دون الحاجة إلى شرائها من الخارج واستهلاك مبالغ كبيرة من أجل توفيرها لعائلتك وأولادك.

فيمكنك تنفيذ هذه الطريقة وتوفير ميزانية كبيرة في الحصول على الأندومي وهي:

مكونات عمل الاندومي بأطعم مختلفة

½ كيلو مكرونة اسباجتي.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

¼ ملعقة ملح.

مكعبين من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقتين كبيرتين من زيت الطعام.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مطحون.

طريقة تحضير الاندومي في البيت

في وعاء على النار نقوم بإضافة كمية من الماء تتناسب مع المكرونة وتركها حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

بعد الغليان نضيف إلى الماء الملح ومكعب من مرقة الدجاج والكمون والفلفل الأسود وملعقة من الزيت.

نقوم بإضافة المكرونة للماء وتركها حتى يتم سلقها.

في طاسة على النار نقوم بوضع الملعقة المتبقية من الزيت مع الشطة ومكعب مرقة الدجاج والثوم البودرة والبصل البودرة و نمزجهم بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

بعد أن تنضج المكرونة وتسلق نقوم بإضافة البهارات عليها وتقليبها جيداً.

وبذلك تكون الأندومي جاهزة للتقديم وهي ساخنة.

جاهزة للتقديم وهي ساخنة. يمكن إضافة قطع من الدجاج أو المشروم أو أي شيء آخر تريد إضافته أثناء سلق المكرونة مما يزيد من القيمة الغذائية للطعام.

وفي نهاية المقال نكون قد وضحنا إليكم الطريقة الصحيحة لتحضير الأندومي في البيت مثل الاندومي الجاهز.

يمكنك اتباع الطريقة بدلاً من شراء الأندومي الجاهز الذي يحتوي على مواد حافظة كثيرة يمكن مع كثرة تناولها واستخدامها التعرض للكثير من الآثار الجانبية.