نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للسواد.. خلطة لتبييض الركب والأكواع بمسحة واحدة من هذا المكون تخلصي من سواد 20 عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الركب والأكواع هم من أكثر الأماكن التي تتراكم فيها طبقات الجلد الميت والتي تعطي تلك المنطقة مظهر داكن ومحرج للغاية، وتبحث الفتيات معظم الوقت عن طرق تفتيح تلك المناطق ويحلمون بإيجاد خلطة لتبييض الركب والأكواع، ليستطيعوا ارتداء الملابس القصيرة أمام أزواجهم وأفراد عائلتهم دون القلق من مظهر تلك المناطق، ولتزداد ثقتهم في أنفسهم، لذا تابعينا اليوم لتتعرفي على طرق العناية بالأكواع والركب وتفتيحها بطرق طبيعية أمنه.

خلطة لتبييض الركب والأكواع

نظرا لاحتواء الليمون على فيتامين سي بشكل أساسي والمعروف بقدرته السحرية على تفتيح البشرة، سنقوم بصنع خلطة من العسل والليمون لتفتيح الركب والأكواع.

المكونات:

حبة ليمون كبيرة طازجة.

ملعقة طعام من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير:

قومي بعصر الليمون جيدا واضيفي له عسل النحل وقلبيهم جيدا.

بعد ذلك طبقي الخليط على الركب والأكواع واتركيه حتى يجف تماما.

ثم قومي بغسل المنطقة بالمياه الباردة ثم طبقي الفازلين عليها لترطيبها جيدا.

كرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع حتى تحصلي على النتائج المطلوبة.

مقشر للركب والأكواع طبيعي باستخدام القهوة

تملك القهوة قدرة فائقة على تقشير البشرة بلطف وتخليصها من الجلد الميت، وتترك البشرة نظيفة ونضرة، لذا سنقوم بعمل مقشر القهوة لمنطقة الركب والأكواع.

المكونات:

ملعقة طعام سكر.

بالإضافة الى ملعقة طعام فازلين.

وملعقة طعام قهوة مطحونة.

وأيضا ملعقة طعام زيت زيتون.

بالإضافة الى ملعقة طعام من عصير الليمون.

وملعقة طعام زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

قومي بخلط المكونات السابقة جيدا.

بعد ذلك طبقي الخليط على بشرة نظيفة وقومي بفرك الركب والأكواع بلطف لمدة دقيقة.

وبعد ذلك اتركي الخليط لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسله جيدا.

ثم قومي بوضع كريم الترطيب.

بعد ذلك كرري الوصفة مرتين أسبوعيا.

نصائح العناية بالركب والأكواع

هناك عدة نصائح يجب تطبيقها للحصول على تبييض الركبتين، ومن أهم تلك النصائح ما يلي:

قومي بتقشير الركب والأكواع مرتين أسبوعيا على الأقل.

أهتمي بترطيب المنطقة جيدا.

قومي بوضع واقي للشمس قبل تعرض تلك المنطقة لأشعة الشمس.

عليك ان تقومي بعمل حمام مغربي مره في الأسبوع.

تجنبي تعريض تلك المنطقة للاحتكاك والجفاف.

وفى الختام نكون قدمنا لكي اليوم خلطة لتبييض الركب والأكواع وتقشيرها في المنزل لركب وأكواع بيضاء تمنحك الثقة اللازمة.