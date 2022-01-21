نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبن القريش البيتى بطعم الفلاحي الأصلي بقوام متماسك وناعم في المقال التالي
من أكثر أنواع الجبن الخفيفة جدًا على المعدة والهضم وينصح بها كل الأطباء تناولها بشكل دائماً هي الجبن القريش لأنها تحتوي على قيم غذائية عالية لأنها تتكون من الحليب الصافي فقط، ولكن شراءها من الخارج أصبح غير مضمون لأنهم يقومون بإضافة مكونات ومواد مصنعة ومواد حافظة لكي تحافظ على عمرها ولا تتلف بشكل سريع، لهذا من الأفضل أن تقومي بتحضيرها بنفسك من المنزل بدون إضافات، ولذلك يا عزيزتي بحثنا كثيراً حتى وجدنا لكى الطريقة الأصلية لعمل الجبنة القريش البيتى الاقتصادي بطريقة سريعة وسهله بمكونات غير مكلفة ستحصلين على كمية كبيرة من الجبن تظل معك لفترات طويلة تكفيك وتكفي أفراد أسرتك.
مقادير الجبن القريش البيتى
تعد الجبن القريش من أخف أنواع الجبن المتواجدة، فهي لا تحتاج سواي 3 مكونات فقط في تحضيرها لهذا تعد من الجبن الغير مكلفة، مقادير تحضيرها هي:
- 3 كيلو حليب جاموس طازج
- ربع ملعقة من الملح.
- 3 ملاعق كبيرة خل ابيض
طريقة تحضير الجبن القريش البيتى
يعتقد العديد من السيدات و الأمهات إنه من الصعب جداً تحضير الحبن من المنزل لأنهم يعتقدون أنها تحتاج إلى خطوات كثيرة ومواد كثيرة في التصنيع لكن الجبن القريش من أسهل وأسرع الحبن التي يمكنك أن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة و هي:
- لابد من اختيار نوع حليب جيد ويكون جاموسي لأن تحتوى على قيمة غذائية كبيرة.
- نأتي بإناء كبير ونضع بداخله الحليب ونضعه على نار متوسطة.
- نترك الحليب حتى يغلي.
- عند تماما الغليان نقوم بإضافة الخل الأبيض والقليل من الملح ثم نقوم بتقليب الحليب والخل الأبيض مع بعضهم.
- ستلاحظين على الفور ان الحليب بدأ يفصل عن بعضه ويطرد الماء.
- بعد ذلك نقوم برفع الإناء من على النار ونغطيه ثم نقوم بترك الإناء في مكان دافئ.
- نتركه الحليب في مكان دافئ لمدة 3 ساعات لكي يبرد ويصبح قوامه ثقيل.
- نحضر قطعة من الشاشة ونقوم بتصفية الحليب داخل الشاشة.
- ولكن نجعل الحليب يتخلص من الماء نقوم بالضغط على الحليب بملعقة أو بشئ ثقيل لكي يتخلص من الماء التي تحتوي عليها نتركها هكذا وعليها شئ ثقيل لمدة 3 ساعات.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل الجبن على شكل كور متوسطة الحجم.
- ثم نقوم بالاحتفاظ بها في علبة محكمة الغلق في الثلاجة لمدة ساعة لكى تتماسك ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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