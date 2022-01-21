طريقة عمل الجبن القريش البيتى بطعم الفلاحي الأصلي بقوام متماسك وناعم

من أكثر أنواع الجبن الخفيفة جدًا على المعدة والهضم وينصح بها كل الأطباء تناولها بشكل دائماً هي الجبن القريش لأنها تحتوي على قيم غذائية عالية لأنها تتكون من الحليب الصافي فقط، ولكن شراءها من الخارج أصبح غير مضمون لأنهم يقومون بإضافة مكونات ومواد مصنعة ومواد حافظة لكي تحافظ على عمرها ولا تتلف بشكل سريع، لهذا من الأفضل أن تقومي بتحضيرها بنفسك من المنزل بدون إضافات، ولذلك يا عزيزتي بحثنا كثيراً حتى وجدنا لكى الطريقة الأصلية لعمل الجبنة القريش البيتى الاقتصادي بطريقة سريعة وسهله بمكونات غير مكلفة ستحصلين على كمية كبيرة من الجبن تظل معك لفترات طويلة تكفيك وتكفي أفراد أسرتك.

مقادير الجبن القريش البيتى

تعد الجبن القريش من أخف أنواع الجبن المتواجدة، فهي لا تحتاج سواي 3 مكونات فقط في تحضيرها لهذا تعد من الجبن الغير مكلفة، مقادير تحضيرها هي:

3 كيلو حليب جاموس طازج

ربع ملعقة من الملح.

3 ملاعق كبيرة خل ابيض

طريقة تحضير الجبن القريش البيتى

يعتقد العديد من السيدات و الأمهات إنه من الصعب جداً تحضير الحبن من المنزل لأنهم يعتقدون أنها تحتاج إلى خطوات كثيرة ومواد كثيرة في التصنيع لكن الجبن القريش من أسهل وأسرع الحبن التي يمكنك أن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة و هي: