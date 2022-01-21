نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة شابة.. طريقة عمل كريم الكولاجين الطبيعي في البيت لإزالة التجاعيد وبشرة أصغر 10 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد نقص الكولاجين ف البشرة من أكثر المشكلات التي تواجه النساء مع التقدم في العمر، حيث تفقد البشرة مرونتها الطبيعية وتظهر التجاعيد مما يدفع النساء لشراء منتجات باهظة الثمن لتعويض نقص الكولاجين واليوم سنقدم لكم طريقة عمل كريم الكولاجين بمكونات طبيعة وامنه وبسعر زهيد، لكي تحافظي على صحة بشرتك وأموالك في نفس الوقت، ولمعرفة الطريقة تابعي المقال التالي.

طريقة عمل كريم الكولاجين

نظرا لقدرة الجيلاتين السحرية علي شد البشرة وإخفاء الخطوط الرفيعة كما يعمل على انتقاء الشوائب من المسام وتركها نظيفة، سنقوم بعمل ماسك الكولاجين باستخدام الجيلاتين.

المكونات:

6 أقراص فحم مطحون.

عدد 2 ملعقة طعام جيلاتين.

بالإضافة الى 8 ملاعق طعام حليب.

طريقة التحضير:

أولا قومي بخلط المكونات السابقة وضعيهم على نار هادئة حتى تحصلين على خليط ذو قوام ثقيل.

بعد ذلك ضعي الخليط على بشرة نظيفة واتركيه حتى يجف.

ثم انزعي القناع من أسفل لأعلى برفق ثم اغسلي وجهك بالماء وضعي المرطب الخاص بكي.

بعد ذلك كرري القناع مرة في الأسبوع لضمان أفضل النتائج.

كولاجين طبيعي ماسك لبان الذكر والنشا وماء الورد

يعمل ماء الورد على تنقية البشرة وإعطاء الجلد نضارة وحيوية، فهو يعتبر كولاجين طبيعي للبشرة بالإضافة لقدرة لبان الدكر على ان تزيل التجاعيد وتفتح البشرة.

المكونات:

ملعقة ونصف لبان دكر.

نصف كوب ماء ورد.

ملعقة دقيق.

طريقة التحضير:

قومي بنقع لبان الدكر في ماء الورد لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك قومي بتصفية الخليط واضيفي له الدقيق وضعيه على نار هادئة حتى تحصلين على خليط ذو قوام ثقيل.

ثم اتركي الخليط ليبرد ثم طبقيه علي بشرتك واتركيه حتى يجف.

بعد ذلك انزعي القناع من على بشرتك واغسليها بالماء البارد.

ثم ضعي كريم الترطيب الخاص بكي.

اهمية الكولاجين للبشرة

مع التقدم في السن تفقد البشرة قدرتها على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي مما يؤدي إلى ظهور علامات تقدم السن على البشرة بشكل سريع ولذلك يملك الكولاجين أهمية كبيرة لصحة البشرة وهي :

إصلاح خلايا الجلد التالفة وتكوين طبقات الجلد الجديدة.

التخلص من التصبغات والندوب في البشرة.

إعطاء البشرة نضارة وحيوية ونعومة.

الكولاجين يملأ الخطوط الرفيعة في البشرة.

وفى الختام قدمنا لكي اليوم طريقة عمل كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل لضمان حيوية وجمال بشرتك، وتجنب ظهور علامات تقدم السن المزعجة.