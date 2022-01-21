نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليكي ناصحة.. صبغة طبيعية للشعر بالنسكافيه لأحلى إطلالة وحافظي على شعرك وطوليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغة طبيعية للشعر النسكافيه من الصبغات التي تستخدمها النساء، وتصبغ النساء شعرها دائماً بغرض تجديد شكلهم، والظهور بمظهر جذاب، ولكن قد تسبب العناصر الكيميائية التي تدخل في تركيب الصبغات إتلاف الشعر وتكسيره، لذلك من الأفضل الصبغ بوصفات طبيعية.

صبغة طبيعية للشعر بالنسكافيه

تستطيعي استخدام النسكافيه لعمل صبغة طبيعية وغير مضرة لشعرك، وأيضاً لتحصلي على صبغة الشعر باللون البني الجميل وتشعري بالتجديد والتألق، ولكن يجب استخدامها بشكل جيد، والنسكافيه من المواد المفيدة للشعر لاحتوائه على مضادات الأكسدة والمعادن الحيوية والتي من دورها تقوية الشعر وتساعد على لمعانه.

صبغة النسكافية للشيب

المكونات:

بيضتان.

كوب من زيت الزيتون.

علبتين من الأكسجين.

معلقتان كبيرتان من النسكافيه.

طريقة التحضير:

نضرب البيض بشكل جيد، ونمزج مع النسكافيه ونقوم بخلطهم جيداً، ثم نمزج معهم زيت الزيتون.

ثم نضع عليهم عبوتين الأكسجين ونمزج المكونات مع بعضها جيداً

بعد ذلك نوضع هذا الخليط على الشعر لمدة تصل خمسة وثلاثون دقيقة.

ثم بعد ذلك اغسل شعرك جيدا وسوف تحصلي على لون بني فاتح.

وبعد مرور أسبوعين عليكي تكرار هذه الوصفة.

صبغة طبيعية للشعر بالنسكافيه والكاكاو

المكونات:

معلقتان كبيرتان من النسكافيه.

بالإضافة الى معلقتان من الكاكاو.

معلقة من عصر الليمون.

نصف معلقة من زيت السمسم.

علبتين من الأكسجين.

طريقة التحضير:

قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

وبعد ذلك ضيفي الخليط على شعرك، وضعيه على شعرك لمدة تصل إلى ساعة على الأقل.

ثم بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالطريقة المعتادة، وسيكون شعرك لونه بني بشكل طبيعي.

صبغة طبيعية للشعر بالنسكافيه والعسل

المكونات:

نصف مج زيت زيتون.

معلقتان كركم.

ثلاثة معالق عسل النحل.

صفار بيضة.

طريقة التحضير:

نقوم بمزج النسكافيه وزيت الزيتون معاً، وفي إناء أخر نخلط باقي المكونات.

ثم بعد ذلك نضيف هذا الخليط إلى النسكافيه وزيت الزيتون، وبعد ذلك نتركه على الشعر لمدة تصل إلى خمس ساعات.

بعدها بالطريقة المعتادة قومي بغسل شعرك، وسوف تحصلي على اللون الكستنائي الفاتح.

في الختام قمنا لكم صبغة طبيعية للشعر بالنسكافيه، حيث يعتبر النسكافيه من أنواع البن، وله البن الكثير من الفوائد، ومن مميزاته في التجميل يعتبر من العناصر الهامة في صبغ الشعر إلى اللون البني الفاتح.