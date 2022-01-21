للإنقاذ السريع.. تفتيح البشرة بسرعة 3 درجات بماسك خرافي مناسب لكل أنواع البشرة

تبحث الفتيات بشكل دائم عن طرق العناية بالبشرة وتفتيح البشرة بسرعة، حيث تتأثر بشرتهن بسبب أشعة الشمس الضارة والمستحضرات الكيميائية مما يجعلها تظهر بمظهر داكن ولون أقل درجتين على الأقل من لون البشرة الأصلية، ولأننا نعلم جيدا أنكي تعشقين الاهتمام ببشرتك وتحرصين على التمتع ببشرة بيضاء ونقية كبشرة الأطفال، سنقدم لكي عدة حلول ونصائح للحصول على بشرة بيضاء وناعمه.

تفتيح البشرة بسرعة

ولأن القناع المكون من مكونات طبيعة هو الخطوة الأهم في روتين تفتيح البشرة، سنقوم بعمل ماسك البرتقال والكركم لتفتيح البشرة الدهنية، وكما سنقوم بعمل ماسك العسل وزيت اللوز لتفتيح البشرة الجافة.

ماسك الكركم والبرتقال للوجه

المكونات:

ملعقة من الكركم(الخاص بالبشرة).

عصير برتقال طازج.

الطريقة:

أولا اخلطي المكونات جيدا لعمل عجينة متماسكة.

بعد ذلك قومي بغسل البشرة بالغسول المناسب.

ثم بعد ذلك ضعي عجينة الكركم على بشرتك مع التدليك.

بعد ذلك اتركي القناع على بشرتك لمدة ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

قناع اللوز والعسل للوجه

المكونات:

ملعقة طعام لبن بودرة.

ملعقة طعام من عسل النحل.

٣ ملاعق طعام من زيت اللوز.

قطرات عصير ليمون طازج.

الطريقة:

أولا اخلطي المكونات السابقة جيدا حتى تتجانس كليا.

بعد ذلك ضعيها على بشرة نظيفة لمدة ربع ساعة.

ثم بعد ذلك اغسلي البشرة بماء فاتر وكرري تلك الخطوات يوميا لمدة أسبوعين.

إرشادات عليك إتباعها عند شراء كريم تفتيح للبشرة.

هناك عدة نقاط هامة يجب أن تلتفتي لها عند اتخاذ قرار شراء كريم تفتيح لبشرتك وهي:

انتبهي لنوعية بشرتك، لذلك وقومي باختيار الكريم المناسب لها.

ابحثي عن الكريمات ذات المكونات الطبيعية.

ابتعدي عن الكريمات التي تحوي العطور.

ابحثي عن تلك المكونات في كريم التفتيح ( حمض الجلي كوليك/ حمض الأزيليك/ حمض الكوجيك/ حمض اللاكتيك/ نياسيناميد/ فيتامين سي/ الأر بيوتين/ خلاصة التوت/ خلاصة العرقسوس).

بالإضافة إلى ذلك ابتعدي عن الكريمات مجهولة المصدر.

كيفية جعل البشرة صافية

للتمتع ببشرة نقية وتفتيح البشرة بفاعلية عليك إضافة عدة عادات هامة إلى الروتين اليومي الخاص بكي وهي:

اشربي الكثير من السوائل وخاصة المياه.

استخدمي واقي للشمس.

مارسي الرياضة.

اهتمي بترطيب بشرتك.

قومي بتقشير بشرتك مرتين أسبوعيا.

اهتمي بنظافة بشرتك.

احصلي على قسط كافي من النوم.

والأهم من ذلك كله ابتعدي عن التوتر والإجهاد.

بالإضافة الى ان عليك تناول أطعمة صحية طازجة وتجنبي الأطعمة المعلبة.

في الختام عرضنا لكم طريقة تفتيح البشرة بسرعة بوصفات طبيعية و كيف تشترى كريم تفتيح للبشرة، و أيضا عرضنا لكى كيف تجعلي بشرتك صافيه كالحليب.