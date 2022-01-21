نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بشرتك سمراء.. صبغة شعر طبيعية لون عسلي لأجمل نيولوك سيمنحكِ بشرة فاتحة وإطلالة رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغة شعر طبيعية لون عسلي من الألوان التي يرغب الكثير من السيدات في صبغه، ولكن أضرار الصبغة الكيمائية التي تصيب الشعر وتتلفه، تجعل النساء تتراجع في صبغ شعرهم، لذلك الأفضل أن تستخدمي الوصفات الطبيعية لصبغ شعرك بأمان.

صبغة شعر طبيعية لون عسلي

تستطيعي أن تصبغي شعرك إلى اللون العسلي عن طريق بعض الوصفات الطبيعية.

خلطة الخل وعصير ليمون الحامض

هذا المزيج يعتبر صبغة طبيعية للشعر ويعطيك شعر بني فاتح، يجب اتباع التعليمات الآتية:

المكونات:

ثلاثة معالق كبيرة من الليمون.

بالإضافة الى ثلاثة معالق كبيرة من الخل.

طريقة التحضير:

مزج كلا من الليمون والخل في إناء، قلبيهم جيداً مع بعض حتى تمام التجانس.

بعد ذلك ضعي الخليط على شعرك، وافركيه جيداً، ويظل على الشعر لمدة ثلاثين دقيقة ثم اغسليه.

يجب أن تقومي بهذه الوصفة كل يوم لمدة ثلاثين يوم، وذلك لتتمكني من الحصول على شعر عسلي فاتح.

خلطة زيت الزيتون وزيت اللوز

المكونات:

معلقتان كبيرتان زيت زيتون.

بالإضافة الى معلقتان كبيرتان زيت اللوز.

طريقة التحضير:

ضعي زيت الزيتون وزيت اللوز في إناء، وامزجيهم جيداً مع بعض حتى تمام التجانس.

بعد ذلك ضعي الخليط على شعرك، ويجب أن تتغلغلي بالمزيج في كل الشعر جيداً، ويظل على الشعر لمدة عشرين دقيقة.

ولمدة ثلاثين يوم كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، لكي تحصلي على النتائج المرجوة.

خلطة البابونج والقرفة المطحونة

تسطيعي الحصول على صباغة طبيعية للشعر بلون بني فقط اتبعي الآتي:

المكونات:

معلقة كبيرة من زيت اللوز.

بالإضافة الى معلقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

كوب من البابونج المنقوع.

طريقة التحضير

اخلطي البابونج وزيت اللوز والقرفة وعصير الليمون مع بعضهم جيداً، حتى تحصلي على قوام متجانس.

بعد ذلك قومي بتصفية هذا الخليط لكي تزيلي أي شوائب.

ولكي تأخذي النتائج المرجوة، ضعي المزيج يختمر لمدة ليلة كاملة.

ثم ضعي الخليط على شعرك، ثم يجب تعريض شعرك للشمس لمدة ثلاثون دقيقة.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بمياه دافئة.

ثم ضعي هذا الخليط على شعرك كل يوم لمدة أسبوع.

وفى الختام قدمنا لكم صبغة شعر طبيعية لون عسلي كما قدمنا، من الألوان التي من الممكن أن تصبغي شعرك لها بالوصفات الطبيعية دون اللجوء إلى المواد الكيميائية التي تنهك الشعر، كل ما عليكي الالتزام بالمكونات التعليمات حتى تحصلي على اللون الذي ترغبين به.