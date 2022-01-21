لعشاق البني فاتح ذهبي.. صبغ الشعر بالنسكافية والزبادي للون رائع ووصفة رهيبة لإيقاف التساقط

صبغ الشعر بالنسكافية والزبادي، تعتبر من أفضل الصبغات الطبيعية، التي تتيح لكل امرأة الظهور بطلة عصرية جديدة ومتميزة، ومظهر جذاب دون الحاجة الى الذهاب الى محلات الكوافير لصبغ شعرها بصبغات كيميائية خطير، تضر بالشعر وبصيلاته وكذلك فروة الراس، لذلك نعرض لكى اليوم طريقة امنه لصبغ الشعر بمواد طبيعية، دون الاضرار بالشعر وستوفر لكي النتيجة المرجوة باقل التكاليف.

طريقة صبغ الشعر بالنسكافية والزبادي

المقادير:

مقدار علبة كبيرة من الزبادي.

وربع كوب صغير من القهوة سريعة التحضير(النسكافية).

خطوات التحضير:

قومي بخلط علبة الزبادي مع كمية النسكافية داخل والوعاء المستخدم لصبغات الشعر.

بعد ذلك ضعي خليط الزبادي علي شعرك بالكامل وقومي بتوزيعة بطريقة متساوية علي شعرك بالكامل.

ثم بعد ذلك قومي بتغطية شعرك جيداً بكيس نايلون.

يجب أن تتركي الخليط علي شعرك لمدة 60 دقيقة.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الدافئ وقومي بتنظيفه جيداً من أثار الصبغة.

يجب أن تكرري صبغ الشر بتلك الوصفة مرة كل 72 ساعة، حتي تحصلي علي اللون المرغوب فيه.

فوائد وضع النسكافية علي الشعر

كثير من الناس لا يعرفون عن النسكافية، غير أنه من اشهر أنواع القهوة سريعة التحضير المنبه، التي تزيد النشاط عند تناولها، ولكنه له فوائد أخرى عديدة من أهمها ما يلي:

التخلص من تساقط الشعر.

القضاء علي الشيب المبكر.

نمو الشعر بسرعة.

صبغ الشعر بالون البنى.

القضاء علي خلايا الجلد الميتة.

نعومة الشعر مما يؤدي إلي سهولة التعامل مع الشعر.

زيادة لمعان الشعر.

تكثيف الشعر.

القضاء علي الشعر الرمادي.

كيف أصبغ شعري بدون ما يتضرر

غسل الشعر جيداً.

اختيار اللون المناسب للشعر.

حماية الملابس من الصبغة.

يجب وضع منشفة علي الظهر والكتف.

تمشيط الشعر بالكامل.

إزالة الفازلين من الشعر قبل الصبغة.

استخدام القفازات.

تحضير إناء لوضع الصبغة.

شراء المطور وخلطة مع الصبغة

كيفية غسل الشعر بعد الصبغة

تنظيف المنطقة التي تحيط بالشعر من الصبغة.

بعد ذلك اتركي الصبغة علي الشعر لمدة كافية.

ثم بعد ذلك استخدمي الشامبو في غسل الشعر

ثم يتم تجفيف الشعر جيداً كالمعتاد.

وفي الختام قدمنا لكم من خلال مقالنا أفضل طريقة لصبغ الشعر بالنسكافية والزبادي للحصول علي عدة ألوان رائعة للشعر، مما يعطيه أيضاً لمعان، ويجعله جذاب ومشرق.