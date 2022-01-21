سر المحلات.. تتبيلة شاورما اللحم على أصولها لألذ فتة أو ساندويتشات ستصبح وجبتك المفضلة

تعتبر تتبيلة شاورما اللحم من الوصفات السهلة واللذيذة والتي يمكن الاعتماد عليها في الرحلات السريعة والحفلات، وكذلك للتنوع في الوجبات اليومية. ومما لا شك فيه أن عمل الشاورما بالمنزل من الأشياء الجميلة التي تعتبر مصدر بهجة بالمنزل، وذلك لرائحتها الذكية، كما أنها أكثر أمانًا ونظافة من المطاعم.

تتبيلة شاورما اللحم المصرية

نصف كيلو لحم صغير مقطع على شكل شرائط.

ربع كوب من عصير الليمون مع ربع كوب من الخل.

ملعقة توابل من الببريكا، الكمون، والفلفل الأسمر والشطة.

خمس فصوص ثوم مفرية مع ملعقة صغيرة من الملح.

وضع كل المكونات السابقة في وعاء وتركها لمدة خمس ساعة على الأقل.

ثم تسوية اللحم في قطعة زبدة لمدة عشر دقائق مع إضافة ثمرة بصل وثمرة فلفل أحمر وأصفر وأخضر وثمرة طماطم،

كل الخضروات مقطعة طولي مع التقليب بين الحين والآخر لمدة ساعة على نار متوسطة.

شاورما المحلات

نصف كيلو لحم(يفضل اللحم الصغير) مقطع شرائط.

ملعقتين من كل من عصير الليمون وعصير البرتقال والخل وزيت نباتي.

رشة توابل من الحبهان والفلفل الأسمر مع ملعقة ملح صغيرة.

نخلط كل المكونات السابقة مع اللحم، ثم وضع قطعة زبدة في مقلاة على النار وننزل بتتبيله شاورما المحلات مع التقليب

بين الحين والآخر، نتركها على نار متوسطة لمدة ربع ساعة.

قبل تمام النضج نضيف ثمرة بصل وثمرة فلفل أخضر وثمرة فلفل أحمر وثمرة طماطم، تقطع الخضروات بشكل طولي.

مع التقليب لمدة خمس دقائق حتى تمام نضج اللحم واستمع بأحلى شاورما مثل المحلات.

الشاورما السوري

نصف كيلو لحم مقطع شرائط.

معلقتين خل وعصير ليمون وثلاث فصوص ثوم مفروم ومعلقة صغيرة من الملح.

معلقة توابل حبهان وببريكا وفلفل اسود.

تخلط كل المكونات السابقة مع تركها في وعاء لمدة ليلة كاملة.

نقوم بتسخين الجريل أو الطاسة إلى أعلى حرارة ووضع الشاورما عليها مع التقليب لمدة خمس دقائق تهدئة الحرارة مع التقليب من وقت لآخر لمدة ربع ساعة على الجريل، مع وضع بصل وفلفل ألوان مقطع بشكل طولي مع التقليب حتى النضج.

عند تقديم الشاورما بعد تجهيزها بأي طريقة من طرق تتبيله شاورما المطاعم السابق ذكرها في المقال تقدم مع الخبز التورتيلا والسلطة والثومية، وفي الختام، نتمنى أن يكون مقال تتبيلة شاورما اللحم قد نال إعجابكم وأن تكون الوصفات المقدمة في المقال سهلة التنفيذ.