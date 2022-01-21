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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الكريم كراميل في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود ومذاق لذيذ - ثقفني
تحرص كل سيدة على إدخال الفرحة والسرور على بيتها وأسرتها، ويتم هذا الأمر من خلال الإبداع في أمور الطبخ وعمل الحلويات في منزلها، ومن بين هذه الحلويات التي من السهل إبداعها في المنزل، هي حلوى الكريم كراميل، فهو يتمتع بمذاق جيد وشهي ومتميز، وسوف نتحدث عن طريقة عمل الكريم كراميل في البيت.
مكونات عمل الكريم كراميل
- 2 ملعقة كبيرة من الكريمة أو القشطة.
- 2 كأس من اللبن كامل الدسم.
- فانيليا.
- 3 بيضات.
- صفار بيضة.
- كأس من السكر.
- قشر برتقال مطحون.
- كراميل.
- مقدار من سكر الكريمة بما يعادل 4 ملاعق.
طريقة التحضير
كيفية تحضير الكريم كراميل
- يتم تقديم قوالب لعمل الكريم كراميل.
- وضع السكر بدون أن يتم تقليبه في المقلاة، مع تهدئة النار، لمنع احتراقه.
- بعد مرور 60 ثانية سنلاحظ أن السكر بدأ يتحول إلى كرمل ويتحول إلى اللون الذهبي، ويجب التنويه بمنع تعرضه للحرق، حتى لا يكون مذاقه مر.
- بعد ذلك يتم وضعه في قوالب، وتركه حتى يبرد بشكل جيد.
كيفية إعداد الكريمة
- وضع الحليب على النار ومعه القشطة، وبعد غليانه يتم إضافة السكر عليه مع مراعاة السكر تبعاً للرغبة.
- يتم وضع الـ 3 بيضات ومعها صفاد البيضة، مع مزجهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي بشكل جيد.
- بعد الانتهاء من غلي الحليب يتم وضعه على البيض وضربه بشكل سريع باستخدام المضرب، بعد ذلك يتم إضافة الحليب المغلي على البيض، مع تقليبه ليصبح ناضج.
- يتم وضع كمية قليلة من الماء البارد في قوالب نظيفة، للتأكد من صلابة الكراميل.
- وضع الكريم على الكريم في القوالب مع ضرورة ترك 11 سم من أعلى، لأن الكريم في بعض الأوقات لا ينزل إلى الصينية.
- وضع القوالب في صينية لها حواف علية، ويشترط تسخين الفرن وضبطه على درجة حرارة 180 درجة، مع وضع ماء مغلي في الصينية بعد وضع القوالب، لينضج سريعاً قم بتسخين الفرن على درجة حرارة تتراوح من 45 حتى 60 دقيقة، وينصح باختباره باستخدام شكة بعد ظهور اللون الذهبي عليه.
- وفي حالة إخراجه من الفرن يتم نزعه من الصينية، وتركه ليبرد ووضعه في الثلاجة لفترة تصل إلى 3 ساعات.
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