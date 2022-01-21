أسهل طريقة لعمل الكريم كراميل في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود ومذاق لذيذ

تحرص كل سيدة على إدخال الفرحة والسرور على بيتها وأسرتها، ويتم هذا الأمر من خلال الإبداع في أمور الطبخ وعمل الحلويات في منزلها، ومن بين هذه الحلويات التي من السهل إبداعها في المنزل، هي حلوى الكريم كراميل، فهو يتمتع بمذاق جيد وشهي ومتميز، وسوف نتحدث عن طريقة عمل الكريم كراميل في البيت.

مكونات عمل الكريم كراميل

2 ملعقة كبيرة من الكريمة أو القشطة.

2 كأس من اللبن كامل الدسم.

فانيليا.

3 بيضات.

صفار بيضة.

كأس من السكر.

قشر برتقال مطحون.

كراميل.

مقدار من سكر الكريمة بما يعادل 4 ملاعق.

طريقة التحضير

كيفية تحضير الكريم كراميل

يتم تقديم قوالب لعمل الكريم كراميل.

وضع السكر بدون أن يتم تقليبه في المقلاة، مع تهدئة النار، لمنع احتراقه.

بعد مرور 60 ثانية سنلاحظ أن السكر بدأ يتحول إلى كرمل ويتحول إلى اللون الذهبي، ويجب التنويه بمنع تعرضه للحرق، حتى لا يكون مذاقه مر.

بعد ذلك يتم وضعه في قوالب، وتركه حتى يبرد بشكل جيد.

كيفية إعداد الكريمة