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عمر شويل - جدة حضرى قراقيش العجوة اللذيذة فى البيت بخطوات بسيطة - ثقفني
القراقيش بالعجوة تعتبر من أكثر المخبوزات المحببة لدى الجميع فيحبها الصغير والكبير لشكلها وطعمها المميز ويمكن تناول القراقيش على الإفطار أو بين الوجبات السريعة كما أنها تعطى سعرات حرارية كبيرة للجسم فإذا كنتى تعانين من النحافة القراقيش يمكنها معالجة الأمر، تكثر ربات البيوت عن البحث عن طريقة لتحضير القراقيش بالعجوة فى المنزل فى هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل قراقيش العجوة بمكونات اقتصادية فى المنزل خطوة بخطوة وبأقل التكاليف إليكم الطريقة.
طريقة تحضير القراقيش بالعجوة
مكونات الوصفة:
- خمس أكواب من الدقيق الابيض المنخول أو كيلو غرام.
- ملعقة من الخميرة الفورية “ملعقة كبيرة”.
- ملعقة من الباكينج بودر “ملعقة كبيرة”.
- ربع كيلو من الزبدة أو السمنة حسب الرغبة.
- مقدار ربع كيلو من الزيت النباتي.
- كوبان من السمسم.
- ملعقة من السحلب المطحون “ملعقة صغيرة”.
- ملعقة صغيرة واحدة من الشمر .
- كمية من الماء الدافئ.
- ملعقة من السكر “ملعقة كبيرة”
- ملعقة من الملح “ملعقة صغيرة”.
مكونات الحشو:
- مقدار نصف كيلو غرام من العجوة المفرومة.
- نصف كوب من السمن ويفضل السمن البلدى.
- ملعقتان من السمسم.
- ملعقة من القرفة المطحونة “ملعقة صغيرة”.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه خمس أكواب من الطحين وملعقة ملح وملعقة بيكنج بودر وملعقة شمر وملعقة سحلب ثم نقوم بعمل حفرة فى المنتصف ونضع كوبان من السمسم.
- نقوم بتسخين الزيت النباتي ومن ثم وضعه على الطحين وبعده نقوم بتسخين ربع كيلو من السمنة ونضعها أيضاً على الطحين.
- نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض باستخدام الملعقة .
- نحضر كوب به ماء دافئ ثم نضع بداخله ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية والسكر ونتركها لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل مع الماء الدافئ.
- نقوم بفرك المكونات باليدين حتى تتشرب المكونات السمن والزيت جيداً .
- نقوم بإضافة كوب الماء والخميرة والسكر إلى العجين، ثم بداية العجن ثم نقوم بسكب الماء الدافئ تدريجياً حتى نحصل على عجينة لينة لا تلتصق فى اليد.
- نترك العجين جانباً ربع ساعة.
- نقوم بعجن العجوة مع السمسم والسمنة، فرد العجين ووضع اصابع العجوة بداخله ثم نلف العجين عليه ونقوم بتقطيعه لنحصل على الشكل المراد، نتركها ثلاث ساعات حتى ترتاح.
- ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 ونتركها حتى تنضج.
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