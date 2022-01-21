حضرى قراقيش العجوة اللذيذة فى البيت بخطوات بسيطة

القراقيش بالعجوة تعتبر من أكثر المخبوزات المحببة لدى الجميع فيحبها الصغير والكبير لشكلها وطعمها المميز ويمكن تناول القراقيش على الإفطار أو بين الوجبات السريعة كما أنها تعطى سعرات حرارية كبيرة للجسم فإذا كنتى تعانين من النحافة القراقيش يمكنها معالجة الأمر، تكثر ربات البيوت عن البحث عن طريقة لتحضير القراقيش بالعجوة فى المنزل فى هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل قراقيش العجوة بمكونات اقتصادية فى المنزل خطوة بخطوة وبأقل التكاليف إليكم الطريقة.

طريقة تحضير القراقيش بالعجوة

مكونات الوصفة:

خمس أكواب من الدقيق الابيض المنخول أو كيلو غرام.

ملعقة من الخميرة الفورية “ملعقة كبيرة”.

ملعقة من الباكينج بودر “ملعقة كبيرة”.

ربع كيلو من الزبدة أو السمنة حسب الرغبة.

مقدار ربع كيلو من الزيت النباتي.

كوبان من السمسم.

ملعقة من السحلب المطحون “ملعقة صغيرة”.

ملعقة صغيرة واحدة من الشمر .

كمية من الماء الدافئ.

ملعقة من السكر “ملعقة كبيرة”

ملعقة من الملح “ملعقة صغيرة”.

مكونات الحشو:

مقدار نصف كيلو غرام من العجوة المفرومة.

نصف كوب من السمن ويفضل السمن البلدى.

ملعقتان من السمسم.

ملعقة من القرفة المطحونة “ملعقة صغيرة”.

طريقة التحضير: