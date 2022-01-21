نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرتك هتنور.. طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة 5 درجات وتنعيمها وتصغير المسام وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلجأ الكثير من الناس إلى البحث عن طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة حيث ان كريم البشرة يعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال الصغار حيث ان كريم القهوة يساعد علي القضاء علي التصبغات و اسمرار الأماكن الحساسة في الجسم كما ان طريقة صنعه سهلة جدا وبمكونات طبيعية.

طريقه عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة

المكونات المطلوبة

نصف معلقة من القهوة.

معلقه ونصف كبيره من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة جلسرين.

نصف معلقة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كريم القهوة لتبييض الوجه

قومي بإحضار وعاء قومي بوضع القهوة و اضيفي اليها ماء الورد وقومي بالتقليب.

ثم قومي بعدها بإضافة الجلسرين وزيت اللوز الحلو وقومي بالتقليب المستمر حتى تمتزج المكونات جيدا ببعضها.

قومي بوضع جل الصبار الي باقي المكونات وقومي بالتقليب حتى تحصلي علي قوام متماسك كريمي.

وبعد ذلك قومي بإحضار عبوة تحتوي على غطاء محكم الغلق وقومي بإضافة المكونات على العبوة.

قومي بترك الكريم في الثلاجة واخرجيه حسب الحاجة.

ماسك القهوة التركية للتبيض

قومي بأخذ طبقة رقيقة من الكريم وقومي بفركها على بشرتك ورقبتك ويديك أيضا حسب حاجتك الي التفتيح ويمكن فردها أيضا علي أماكن الاسمرار التصبغات وقومي بعمل حركات دائريه بالكريم لمدة لا تتجاوز الثلاثة دقائق، ثم قومي بتركه علي بشرتك ووجهك لمده ثلاثين دقيقه ثم قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ ولاحظي الفرق من اول استعمال كريم القهوة.

ماسك القهوة للوجه للتفتيح

يعتبر كريم القهوة من الكريمات السحرية التى تجعلك تستغني عن جميع مستحضرات التجميل حيث انه يعد من افضل الكريمات اذا كنتي تبحثين عن طريقة تجعل بشرتك صافية وناعمة كبشرة الأطفال، كما يقوم كريم القهوة لمقاومة اثار التقدم في العمر والتخلص من الخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه.

إلى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا الذي ذكرنا فيه طريقه عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة وقمنا بذكر الطريقة والمكونات التي تعتبر إلى حد ما سهله لا تحتاج الى الكثير من المجهود.