هاتى قشر موز وتعالى هقولك طريقة سحرية لتبيض الأسنان كالؤلؤ في 5 دقائق بس هتقضي تماماً من أصفرار الاسنان

طريقة سحرية لتبيض الأسنان كالؤلؤ ، يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة اصفرار الأسنان و غمقانها، وفي هذا الوقت يبحثون عن الطرق والوسائل المختلفة التي يمكن من خلالها تبييض الأسنان وإزالة الجير منها، وهناك العديد من المنتجات والوسائل الطبية التي يمكن استخدامها في حل هذه المشكلة ولكن تكون مكلفة بعض الشيء بالنسبة لبعض الأشخاص، وسوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن تبييض الأسنان بالموز.

طريقة سحرية لتبيض الأسنان كالؤلؤ

يعد الموز أو بشكل خاص قشور الموز من الأشياء التي تدخل في الكثير من وصفات تبييض الأسنان ويمكن استخدامه من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم بإحضار ثمرة موز ناضجة ولكن ليست سوداء، ويتم تقشيرها من الأسفل حتى الأعلى.

يتم تقشير قشرة واحدة فقط من القشور وترك باقي القشور على الثمرة لكي يتم استخدامها مرة أخرى.

يتم استخدام القشرة من الداخل ووضعها على الأسنان وفرك الأسنان بها من الأسفل والأعلى.

بعد ذلك يتم ترك بقايا القشور على الأسنان لمدة 10 دقائق وترك الفم مفتوحاً وأن تكون الشفاه بعيدة عن الأسنان لكي تتمكن المعادن مثل البوتاسيوم والماغنسيوم من الوصول إلى الأسنان وتساهم في تبييضها.

باستخدام فرشاة الأسنان يتم فرك الأسنان برفق من أجل توزيع بقايا القشور على الأسنان كلها ويجب أن تكون في شكل حركات دائرية لمدة لا تقل عن 3 دقائق.

بعد ذلك يتم بل فرشاة الأسنان مرة أخرى وغسل الأسنان بها مرة ثانية ثم يتم المضمضة.

من أجل الحصول على نتيجة مرضية يجب تطبيق هذه الوصفة بشكل منتظم مرة واحدة في اليوم ويفضل أن تكون في المساء قبل الذهاب للنوم.

فوائد قشر الموز

يوجد الكثير من الفوائد لقشر الموز ولا تتوقف فائدته في تبييض الأسنان فقط ولكن يوجد الكثير من الفوائد ومنها: