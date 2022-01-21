حضري في منزلك المهلبية بالشيكولاتة بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة تماماً

الحلويات تعتبر من أكثر الأمور التي يعشقها الجميع من الأشخاص، نظراً لطعمها الجذاب ومذاقها المتميز لدي الكثير من الأفراد، ومن بين هذا الحلوى هي المهلبية بالشيكولاتة والتي ازداد البحث عنها بشكل كبير من قبل العديد من الأشخاص.

طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة

المكونات:

كأسين من الحليب.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

مقدار من الماء بما يعادل نصف كأس.

ملعقتين كبيرتين من الشيكولاتة المبشورة.

مقدار من الفانيليا بما يعادل ملعقة صغيرة.

مقدار من الكاكاو الخام بما يعادل ملعقة.

نسكويك بما يعادل ملعقة كبيرة.

كيفية التحضير

وضع الحليب في إناء على النار، وبعد ذلك يتم إضافة الكاكاو والنسكويك إليه، بالإضافة إلي الشيكولاتة المبشورة والفانيليا والسكر.

تقليب المكونات مع بعضها البعض جيداً.

إذابة النشا في الماء مع تقليبها.

عند تسخين مزيج الحليب يتم إضافة النشا عليه، مع تقليبه جيداً ليثقل.

يتم رفعه من على النار مع وضعه داخل أطباق صغيرة.

يتم تركه حتى يهدأ، وبعد ذلك يتم وضعه في الثلاجة، وبعد ذلك يتناول بارداً.

طريقة عمل المهلبية بالكاكاو والبسكويت

المقادير:

4 كؤوس من الحليب السائل.

5 ملاعق كبيرة من الكاكاو المر.

4 ملاعق صغيرة من دقيق الذرة.

ثمرة من المسكة المطحونة.

2 كأس من بسكويت الشاي السادة.

2 كأس من السكر الأبيض الخشن.

كيفية التحضير: