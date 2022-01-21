طريقة عمل ‏دجاج كنتاكي بتتبيلة بروستد في البيت

دجاج كنتاكي من أحد أشهى الأطباق التي يفضلها الكثير من الأشخاص بالإضافة إلى أنه مقرمش ولذيذ ويتميز بتتبيلة مميزة،‏ ‏ويعد وجبة دجاج كنتاكي من الأكلات سريعة التحضير ولكن أيضا معظم ربات البيوت يواجهون مشكلة في إعدادها في المنزل على طريقة المطاعم ‏هنا نقدم لك طريقة عمل دجاج كنتاكي بتتبيلة بروستد مثل طريقة المطاعم ‏وبطريقة ممتازة ومختلفة ‏ومضمونة أيضا ‏وكما أن أيضاً وجبة كنتاكي في المطاعم غالية الثمن ولذلك سوف نقدم لك طريقة اقتصادية لعمل دجاج كنتاكي بتتبيلة بروستد في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل دجاج كنتاكي بتتبيلة بروستد

المكونات:

نصف كيلو جرام من دجاج.

أثنين من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن.

أثنين كوب من الدقيق الأبيض.

أثنين ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

أثنين ‏ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

أثنين ‏ملعقة كبيرة من البقسماط.

أثنين ‏ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ذرة من ملح الطعام.

كمية من الزيت للقلي.

طريقة التحضير