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عمر شويل - جدة طريقة عمل دجاج كنتاكي بتتبيلة بروستد في البيت - ثقفني
دجاج كنتاكي من أحد أشهى الأطباق التي يفضلها الكثير من الأشخاص بالإضافة إلى أنه مقرمش ولذيذ ويتميز بتتبيلة مميزة، ويعد وجبة دجاج كنتاكي من الأكلات سريعة التحضير ولكن أيضا معظم ربات البيوت يواجهون مشكلة في إعدادها في المنزل على طريقة المطاعم هنا نقدم لك طريقة عمل دجاج كنتاكي بتتبيلة بروستد مثل طريقة المطاعم وبطريقة ممتازة ومختلفة ومضمونة أيضا وكما أن أيضاً وجبة كنتاكي في المطاعم غالية الثمن ولذلك سوف نقدم لك طريقة اقتصادية لعمل دجاج كنتاكي بتتبيلة بروستد في البيت من خلال هذا المقال.
طريقة عمل دجاج كنتاكي بتتبيلة بروستد
المكونات:
- نصف كيلو جرام من دجاج.
- أثنين من البيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن.
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- أثنين ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- أثنين ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- أثنين ملعقة كبيرة من البقسماط.
- أثنين ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ذرة من ملح الطعام.
- كمية من الزيت للقلي.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء صغير الحجم ثم ضعي فيه ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن وأثنين من البيض واخلطى المزيج جيداً مع بعضهم البعض ثم اتركي المزيج جانباً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر مناسب ثم ضعي فيه أثنين كوب من الدقيق الأبيض وأثنين ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ثم يضاف إليهم وأثنين ملعقة صغيرة من الثوم البودرة وأثنين ملعقة صغيرة من البصل البودرة وملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وذرة من ملح الطعام ثم اخلطي المكونات مع بعضهم البعض جيداً حتى يتم التجانس بينهم.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع قطع الدجاج في خليط البيض ثم في خليط الدقيق واغمسي قطع الدجاج من كل الجوانب ثم بعد ذلك قومي بتصفية قطع الدجاج في طبق آخر وبعد ذلك قومي بإدخال الطبق إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة على الاقل حتى تجمد قطع الدجاج.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار قدر ثم ضعي القدر على النار وضعي فيه الزيت وثم قومي بتسخين الزيت وضعي قطع الدجاج في الزيت لمدة ربع ساعة حتى تنضج قطع الدجاج وتكتسب اللون الذهب وبعد ذلك اخرجي قطع الدجاج من الزيت وضعيها على مناديل مطبخ حتى تتشرب الزيت الزائد ثم بعد ذلك قدميها إلى أفراد الأسرة.
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