بثلاث أسرار.. شاورما الدجاج على طريقة المطاعم بكل التكات والتتبيلة السحرية سيتعقد الجميع أنها جاهزة

شاورما الدجاج من الأكلات المحببة للأطفال والكبار، ومن أشهر الأكلات السورية والتركية، وذلك بجانب سرعتها في التحضير، ويمكن تناولها في أي وقت، ويضع دائما بجانبها البطاطس والثومية، اليوم سنخبركِ بكل أسرار المطاعم ولن تحتاجي لشرائها مجدداً بعد اليوم.

شاورما الدجاج

مكونات التحضير

أربع قطع من صدور الدجاج وتقطع لقطع صغيرة على شكل شرائح.

بصلة تقطع شرائح، وتكون متوسطة الحجم.

واحدة من الطماطم المقطعة شرائح، وتكون متوسطة الحجم وليس بها بذور.

اثنان من الفلفل الملون والمقطع شرائح.

نصف كوب زبادي كبير.

ثلاثة معالق كبيرة من الخل، واثنان من عصير الليمون، وست معالق من الزيت المقصود هنا معلقة الطعام.

واحد معلقة صغيرة من الثوم البودر، بهارات شاورما، بابريكا، سماق، حبهان مطحون، ملح، فلفل اسود، والمقصود هنا معلقة الشاي.

طريقة تحضير شاورما الفراخ

نضع كلا من الدجاج، والملح، والفلفل، والخل، والشطة، والثوم في وعاء كبير ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضع الوعاء داخل كيس نايلون ونتركهم في الثلاجة لمدة ساعتين ليس أقل، ويفضل أن تصل إلى ثمان ساعات.

نضع في طاسة ثلاث معالق كبيرة من الزيت، ونضعها على نار متوسطة حتى تسخن، ثم نضع قطع الدجاج بالتدريج حوالي ثلاث دقائق ثم نستمر بالتقليب حتى تتشرب السوائل وتجف.

في طاسة أخرى نضع ثلاث معالق كبيرة من الزيت، ونضعها أيضاً على نار متوسطة حتى تسخن ثم نضيف البصل ونقلبه حتى يذبل ويغير لونه، ثم نضيف الطماطم والفلفل الملون مع التقليب لمدة خمس دقائق.

نضع الدجاج على مزيج الطماطم والفلفل الملون والبصل مع التقليب لمدة خمس دقائق حتى ينضج.

وبذلك تكوني أعددت شاورما مثل المطاعم تماما، مع خبز التورتيلا و الثومية او الخبز الفينوا الفرنساوي.

سر نجاح شاورما الفراخ

يجب أن تكون شرائح الدجاج متوسطة، لا تكون سميكة فتستوي دون أن تجف، أو رفيعة فتكون ناشفة.

يجب الالتزام بسب مقادير البهارات المكتوبة في الوصفة، حتى يكون طعم الشاورما مثل المحلات وجميل ومميز.

من المفضل أن نضع الدجاج لمدة ليلة كاملة في خليط التوابل، حتي يتشرب من كافة التوابل.

شاورما الدجاج لها فائدة كبيرة، لأنها واحدة من معطيات البروتين للجسم، وأيضاً لاحتوائها على فيتامين د والذي له أهمية للعظام وتقوية الأسنان، وكذلك يعتبر الدجاج من الأطعمة الهامة لمن يعانون من فقر الدم لاحتوائه على الحديد.