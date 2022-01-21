طريقة عمل بصل الكشري المقرمش اللذيذ في المنزل بمكونات قليلة

بصل الكشري المقرمش يعتبر من الإضافات التي تضيف على أكلة الكشري مذاق طيب؛ حيث أن الكشري من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وهو من الأكلات الشعبية الشهيرة في كثير من البلاد، كما أنه يحتوي على قيمة غذائيّة عالية والكثير من السيدات يرغبن في عمله في المنزل لكي تجيد عمل البصل المقرمش في المنزل، لذلك قد وفرنا لكم الطريقة بالمقادير المضبوطة التي تمكنك بكل سهولة من تحضير البصل بطريقة سهلة وبسيطة للاستمتاع بألذ طبق كشري.

طريقة عمل البصل

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل بصل الكشري المقرمش بالمقادير مضبوطة، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

عدد 2 من حبات البصل كبيرة الحجم مقشر رفيع.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

مقدار مناسب من الزيت النباتي حسب الرغبة.

طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش

من خلال بعض الخطوات يمكنك الحصول على البصل المقرمش اللذيذ، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يقشر البصل ثم يغسل جيدا ويقطع حلقات منفصلة.

في طبق واسع مسطح يتم خلط النشا مع الدقيق، ونغمس حلقات البصل في الخليط.

ثم نضعه في المقلاة حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي.

يرفع من النار ويصفي في مناديل المطبخ لكي نتخلص من الزيت الزائد.

مكونات شرائح البصل المقرمش

2 من حبات البصل حجم كبير.

عدد 2 من البيض.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

خبز محمص مطحون.

زيت ذرة.

طريقة التحضير