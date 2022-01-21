كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه خلال ساعتين اقوي كيراتين طبيعي

كريم بانثينول لفرد الشعر، من الكريمات المعروفة جدا والتي تم استخدامها بشكل كبير كريم بانثينول، حيث يستخدم هذا الكريم لترطيب البشرة، وهذا لاحتوائه على مادة ضرورية للبشرة وتحتاجها بشكل كبير وهذه المادة هي مادة البانثينول، بالإضافة إلى عناصر مفيدة جداً للبشرة منها مادة البوتوناميد ومادة الديكسبانتتيول وبروفيتامين ب5، وفي الفترة الأخيرة تم اكتشاف فوائد أخرى لكريم بانثينول وهي إمكانية استخدامه لفرد الشعر المجعد وترطيب الشعر الخشن، بالإضافة إلى فاعلية هذا الكريم في تطويل الشعر وتقويته.

طريقة استخدام كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

أنبوبة من كريم بانثينول.

طريقة التحضير

نقوم بإفراغ محتوى الأنبوبة في طبق جانبي ثم نضيف زيت جوز الهند ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط كريمي.

نوزع الخليط على كامل الشعر ونتركه لمدة ساعة كاملة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، نكرر هذه الطريقة مرتين كل أسبوع.

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

أنبوبة من كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

طريقة التحضير

نفرغ محتوى الأنبوبة ثم نضيف جميع الزيوت إليها ونخلط جيداً، نذوب الزبدة على حمام مائي.

ثم نضيفها إلى الخليط ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على كامل الشعر ثم نقوم بتغطيته ونتركه لمدة ساعتين،

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي ونكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول

ملعقة كبيرة من محلول بيبانثين للشعر.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

طريقة التحضير