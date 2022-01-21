الزلابيا المقرمشة جهزى ألذ الحلويات بأقل الامكانيات طريقة عمل لقمة القاضي

طريقة عمل لقمة القاضي إذا كنتي تملكين كوب طحين وملعقة فيمكنك تحضير ألذ الحلويات الشرقية وكمية وفيرة، بالرغم من سهولة تحضير لقمة القاضي وبساطة مكوناتها إلا أن معظم السيدات تشكو من نتائجها لأنها لا تشبه الجاهزة ولها طراوة غير مرغوبة، لذلك حرصنا على توفير طريقة الإعداد خطوة بخطوة في المنزل ونتيجة أفضل من الجاهزة مع قرمشة لا توصف من جمالها وأنصحكم بتجربتها في الحال.

مكونات طريقة تحضير لقمة القاضي

تتميز الوصفة بقلة مقاديرها وسهولة تحضيرها والحصول على نتيجة المحلات الشهيرة يتطلب تطبيق الطريقة بحذافيرها.

كوبين من الطحين المنخول (متعدد الاستخدامات).

كوب كامل من الماء الدافئ.

1 ملعقة كبيرة ممتلئة سكر خشن.

ملعقة كبيرة ممتلئة نشا الذرة.

ملعقة من الخميرة الفورية (الخبز).

رشة ملح.

التقديم

شربات جاهز.

شكولاتة.

مكسرات.

خطوات تحضير لقمة القاضي

نحضر بولة كبيرة نظيفة وندمج بها كلا من المكونات (الطحين، النشا، ملح).

نحضر كوب به ماء دافئ وندمج معه الخميرة والسكر ويترك خمسة دقائق لتتفاعل الخميرة.

تصب كوب الخميرة على الطحين والنشا وتقلب جيدا بواسطة مضرب يدوي.

ثم تغطي بكيس نايلون وتترك لتتخمر جيدا، بملعقة نقلب العجينة لتخفيف فقاعات الخميرة.

ثم نشكلها علي دوائر صغيرة بقمع الحلويات أو بكيس مثقوب أو من خلال الملعقة المخصصة للقمة القاضي وتباع بجميع محلات مستلزمات الحلويات.

نحضر طاسة بها زيت غويط ونسخنه قليلا بدون غلية وتوضع الملعقة المخصصة بالزيت ونجهز ملعقة طعام عادية.

نضع ملعقة التشكيل ونضعها علي العجين تخرج كرة صغيرة نأخذها بملعقة الطعام ونضعها بالزيت.

نقلب لقمة القاضي حتى تصل إلى لون ذهبي فاتح ونخرجها على مناديل مطبخ لتصفية الزيت.

ونكرر حتى تنتهي الكمية، نعيدها مرة أخرى إلى الزيت للحصول على درجة لون أغمق، وتعتبر هذه الخطوة أساس قرمشة لقمة القاضي.

ثم تسقي في شربات بارد ثقيل، أو ترش بالسكر البودر.

كذلك يمكن تقديمها بالشكولاتة والمكسرات الملونة بدلا من الشربات، كما يمكن دمج الخطوتين معا للحصول على شكل وطعم لا يقاوم ويمكن تقديمها باردة أو ساخنة حسب الرغبة، ويحتفظ بباقي الكمية في الثلاجة حتّى تنتهي.