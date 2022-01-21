طريقة عمل الحنيذ في البيت بالأسرار الجديدة للحصول على الذ طعم، حيث يعتبر الحنيذ من المأكولات اليمنية الشهيرة بمطبخها وتحتوى علي العديد والكثير من البهارات والمحتوى الغذائي المفيد الذى يهم صحة الانسان وجسدة، ويتم اعداد طبق الحنيذ في وجود البهارات مع اللحم والبصل وتعتبر من الوجبات سهلة التحضير والسريعة ويتم عملها بالبيت ومن خلال هذا المقال نصل الي معرفة عمل الحنيذ.

طريقة عمل الحنيذ في البيت

اذا كنت ترغب في عمل الحنيذ في البيت يجب عليك توفير المقادير المطلوبة والتي جاءت كالتالي:

ثلاث ثمرات بصل.

معلقة كبيرة من الكمون.

كوب ونصف ماء.

نصف ليمون.

ربع كأس من زيت الزيتون.

الملح.

الفلفل.

معلقة كبيرة من البهارات المشكلة.

لحم الضأن ويتم تقطيعة.

ثلاث فصوص يوم.

طريقة عمل الحنيذ اليمني

أضافة الفلفل الأخضر والأحمر والثوم والبصل مع نصف ليمونة ونصف كوب الماء فى الخلاط ويتم ضربهم، للحصول على خليط.

تحضير قدر ونضع اللحم به ونضيف كل من (الخليط، البهارات المشكلة، الفلفل الأسود،الملح). نقوم بالتقليب حتي يتماسك الخليط ويندمج مع اللحم ليعطي نكهته الرائعة. تغطية القدر ونتركة في الفرن على درجة حرارة عالية حتى ينضج أو يطيب اللحم. بعد تطيب ونضج اللحم، تخرج القدر من الفرن ويقدم الحنيذ ويقدم مع طبق الأرز الكبير، ومن الممكن اضافة الخليط على طبق من الأرز حسب الرغبة، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبسة باللحمة.

طريقة عمل الحنيذ بالقصدير

آلية عمل الحنيذ بالقصدير يحتاج منكم تجهيز المقادير التالية:

ورقة فويل.

معلقة زيت.

لحم ضأن مقطع.

معلقة فلفل اسود.

الملح حسب الرغبة.

معلقة بهارات مشكلة.

معلقة من الزنجبيل.

ثمرتين بطاطس مقطعة.

معلقة ثوم، ولا ننسي أن نذكر ست البيت برابط طريقة عمل المطازيز السعودي.

طريقة عمل وتحضير الحنيذ بالقصدير

نقوم بتنظيف وغسيل اللحم والبطاطس، في صينية وبعد ذلك يتم تتبيل اللحم والبطاطس. يتم اضافة البهارات المشكلة ،الفلفل الاسود ،والملح، وزيت النباتي ،مع التقليب لكي يتجانس الخليط ،والبهارات مع اللحم والخضار، وإليكم رابط طريقة عمل المنسف السعودي. نقوم بلف البطاطس واللحم في ورق فويل مع ملاحظة عدم خروج اى سائل منها. نضع اللحم في صينية على نار ذات درجة حرارة وسطة. نقوم بوضع نصف كوب من الماء ونتركة ربع ساعة لتطيب. ازالة الورقة واخراج البطاطس ،واللحم. نقوم بوضع طبق التقديم ونضع و نضع شرائح البطاطس وقطع لحم الضأن بة وتقديمة بالهناء والشفاء، وإليكم رابط طريقة عمل البيتزا.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الحنيذ في البيت بالأسرار الجديدة للحصول على الذ طعم.