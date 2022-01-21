معجزة الفازلين للقضاء على الشيب نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

القضاء على الشيب بالفازلين من السهل إتمامه وهذا ما يكون عن طريق استخدام الفازلين ممزوجا مع مقادير أخرى، وهذه المقادير من السهل الاعتماد عليها للحصول على الوصفة الطبيعية خالية تماما من أي مادة كيميائية للحصول على الشعر بخصلات ملونة وبلون طبيعي، وخالية من الشيب والتجعد، وتعتبر وصفة الفازلين من ببن أسهل الوصفات التي من الممكن أن تطبق للتخلص نهائيا من أي تواجد للشيب وبالتالي نحصل على الشعر خالي من العديد من العيوب مع تغذية كاملة لفروة الرأس وإزالة للكثير من المشكلات التي قد تعانيها وتؤثر على نمو الشعر ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات وطريقة التحضير الصحيحة للمكونات لعمل أفضل وصفة صابغة للشعر.

طريقة القضاء على الشيب بواسطة الفازلين

القضاء على الشيب من خلال الاستعانة بالفازلين من بين أفضل الخلطات التي من الممكن أن تساعد في التحسين من لون الشعر وتخليصه تماما من الشيب وهذا ما يقي الشعر من العديد من العيوب والتي من أبرزها التقصف والتساقط وتخليص الشعر من أي بهتان أو ضعف قد يعتريه، ومن خلال الآتي طرحا يشمل أهم مكونات الوصفة والخطوات واجبة الاتباع للتحضير:

المكونات

من الممكن أن يزال الشيب بشكل نهائي من خلال الاستعمال لكل المكونات الآتية بالمقدار المناسب التالي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الحنة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من البن.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقتان من المياه الفاترة.

طريقة إعداد خلطة القضاء على الشيب بالفازلين

في وعاء ملائم لا بد من الإذابة في البداية للفازلين.

قومي بالخلط ما بين الفازلين مع بقية المكونات لعمل أفضل كريم صابغ للشعر.

يتم تطبيق الفازلين وخلطته الفعالة على الشعر مع ضرورة أن تترك الخلطة مطبقة على الشعر من ربع إلى نصف ساعة.

بعد تطبيق الوصفة مدة مناسبة يتم غسل الشعر جيدا وهذا ما يتم باستعمال الماء الفاتر مع الشامبو الطبيعي.