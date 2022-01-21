طريقة عمل صابونة لبان الدكر لشد البشرة وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا

صابونة لبان الدكر، لبان الدكر من المواد الطبيعية المفيدة جداً للبشرة لأنه يحتوي عل نسبة كبيرة من الكولاجين الذي يمنح البشرة نضارة وشباب دائم، كما يعمل لبان الدكر على تقشير الجلد الميت وهذا يساعد على تفتيح البشرة وتنعيمها، كما يقلل لبان الدكر من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن بنسبة كبيرة، وهنا نقدم لكم أكثر من طريقة لاستخدام لبان الدكر لتفتيح البشرة وتوحيد لونها.

طريقة عمل صابونة لبان الدكر لتفتيح البشرة

لتحضير الصابونة نحتاج إلى ثلث كوب من لبان الدكر المطحون وربع كوب من منقوع لبان الدكر، بالإضافة إلى ثلاث ملاعق صغيرة من جل بذور الكتان وملعقتان كبيرتان من العسل و كبسولتين من فيتامين e وملعقة صغيرة من زيت الليمون وصابونة جلسرين صغيرة، نقوم بتقطيع صابون الجلسرين إلى قطع صغيرة ثم نرفعها على النار مع مطحون لبان الدكر و منقوع لبان الدكر، في طبق آخر نخلط باقي المكونات، وعندما يذوب صابون الجلسرين نرفع الخليط من على النار ونصفيه، ثم نضيف له خليط العسل وجل بذور الكتان ونقلب جيداً جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس، نترك الخليط يبرد قليلاً ثم نوزعه في قوالب سليكون ونترك الصابون في الثلاجة لمدة يومين قبل إخراجه والبدء في استخدامه.

طريقة إعداد صابونة لبان الدكر لشد البشرة

نحتاج الى ملعقة صغيرة من لبان الدكر المطحون وملعقة صغيرة من الترمس المطحون وملعقة كبيرة من العسل ونصف كوب من الزبادي، يتم خلط جميع المكونات السابقة سوياً حتى نحصل على خليط متجانس ثم نوزعه على البشرة، نترك الخليط لمدة نصف ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر ثم الماء البارد، يُفضل تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

وصفة لبان الدكر للتبيض الفوري للبشرة

نحتاج الى ملعقة صغيرة من لبان الدكر المطحون وملعقة كبيرة من العسل وربع كوب من الماء المغلي، نضيف لبان الدكر إلى الماء ونقلب حتى يذوب لبان الدكر، نضيف العسل ونعيد الخلط مرة أخرى، نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة عشرين دقيقة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر ثم البارد، نكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع.