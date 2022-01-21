أسرار التجار لتخزين الليمون من السنة للسنة من غير تغير في الطعم أو اللون

الليمون من أهم الثمار والتي لا بد من الاهتمام بتواجدها في البيت حيث يعد الليمون من الفواكه التي تحتوي على أهم العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد على التحسين من مناعة الإنسان، لذا تسعى مختلف ربات البيوت على أن تقمن بخطوة التخزين لليمون بأسهل طريقة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد ربة المنزل في أن تحصل على ثمار الليمون متوفرة دائما في المنزل ومن دون أن تتعرض للعطب وفيما يأتي طريقة التخزين بالخطوات.

طريقة تخزين الليمون من السنة للسنة

من أسهل الطرق التي من الممكن أن نقوم بها بالتخزين لليمون هي تلك الطريقة المقبلة حيث يعد استخدام الليمون المستمر بالوصفات المطبخية والاحتياج له بكثرة بالكثير من الوصفات العلاجية يدفع ربة المنزل لأن تقوم بالتخزين لليمون بشكل جيد، والحصول على الثمر المخزنة بحيث تكون سليمة وخالية تماما من العطب أو التعفن شرط ألا يتواجد بالثمار المخزنة أي ليمون فاسد، ويفضل أيضا استعمال الليمون الأخضر للتخزين أفضل من الأصفر مع اتباع الخطوات التالية للتخزين الصحيح لليمون في البيت وبأقل الإمكانات:

خطوات تخزين الليمون من السنة للسنة

بالخطوات نقدم لكِ أهم طريقة تيسر من التخزين والحفظ التام لليمون من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة:

الخطوة الأولى هي الشراء لكمية الليمون المطلوب تخزينها.

بعد ذلك يفضل الغسل لليمون جيدا.

تصفية الليمون باستعمال مصفاة مناسبة.

بعد تجفيف الليمون تماما من أي قطرات ماء لا بد من البدء في التخزين من خلال إحضار برطمان بغطاء يكون محكم الغلق مع ورق أبيض سميك.

في داخل كل ورقة نقوم بوضع ثمرة من ثمار الليمون المراد تخزينها مع إحكام التغليف.

بعد أن يغلف الليمون جيدا يتم وضع الثمار المغلفة بالبرطمان ومن ثم يوضع الليمون بداخل البرطمان بعد إحكام غلقه بمكان مناسب ويكون بعيدا عن الضوء المباشر.