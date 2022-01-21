نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم جونسون والنشا للتخلص من سواد السنين وتبييض الجسم بياض ناصع مثل الثلج من أول استعمال في المقال التالي
معجزة كريم جونسون والنشا للتخلص من سواد السنين من أهم الوصفات التي تعتمد عليها السيدات في التخلص من سواد السنين الذي يوجد على الرقبة، والكوع والركبة وغيرها من الأماكن الأخرى، والجدير بالذكر أن كريم جونسون من أكثر الكريمات اللطيفة على البشرة، حيث يتم استخدامه من قبل الكثير من السيدات، وذلك لأنه يعمل على تفتيح البشرة بصورة كبيرة، كما يعمل على التخلص من طبقات السواد التي توجد على الجسم، وذلك يكون بمساعدة عدد من المكونات الاخرى التي تعمل على تقشير الجسم.
كريم جونسون والنشا للتخلص من سواد السنين
تعتمد هذه الوصفة على كريمات من الصيدلية، حيث أنها تعمل على تقشير وتفتيح البشرة في نفس الوقت، حيث أنه لا تستغرق الكثير من الوقت، وتتكون من:
- 20 جم من كريم جونسون.
- 30 جم من كريم نيتروجينا المقشر.
- 20 جم من كريم البانثينول.
- 40 جم من كريم نيفيا للتفتيح.
- 20 جم من كريم القناع الغربي المقشر للبشرة.
- 10 جم من الملح الصخري.
- عصير ليمونة واحدة.
- ملعقة من النشا.
- نصف ملعقة من الشبة البيضاء.
تطبيق وصفة التفتيح والتقشير من كريم جونسون
يمكن تطبيق وصفة كريم جونسون للتفتيح والتقشير، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بعناية شديدة:
- في البداية، يتم مزج جميع المكونات مع بعضها البعض، ثم يتم تركها لمدة ساعة على الأقل حتى تختلط جميع المكونات بشكل طبيعي.
- يتم تنظيف الوجه من خلال قطنة مبللة بماء الورد.
- بعد ذلك، يتم غسل الوجه بالمياه الدافئة، وذلك حتى تساعد مسام الوجه على التفتيح.
- في وعاء قومي بتجهيز كافة المكونات معا وتقلب ويتم وضعها في برطمان او وعاء محكم الغلق للاستعمال مرة أخري.
- يتم وضع كمية مناسبة من الخلطة، ثم يتم تدليك الوجه جيداً، وذلك حتى يتم التأكد من أن الوجه قد تشرب كافة الكمية التي توجد على البشرة.
- سوف تلاحظين وجود طبقة تم تقشيرها من البشرة، وذلك تعتبر هي القشرة التي تحتوي على السواد فهي تعمل على تنظيف البشرة بعمق.
- يتم وضع كمية من التونر على البشرة، حتى يتم غلق المسام بصورة طبيعية وهي نظيفة.
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