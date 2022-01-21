طريقة عمل شيكولاتة جيرسى بتاعة زمان في المنزل أحلى من الجاهزة

شيكولاتة جيرسى من أفضل أنواع الشوكولاتة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، كما أنها تصلح للتقديم في كثير من المناسبات، وهي تحتوي على قيمة غذائيّة عالية، وتعتبر طريقة عملها في المنزل بسيطة وسهلة على عكس ما تتوقعه ربات البيوت من صعوبة، لذلك قد أعددنا لكم هذا المقال خصيصا نتكلم فيه عن الطريقة، والمكونات في هذه الوصفة كالآتي.

طريقة عمل الشيكولاتة جيرسي

من خلال مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل سوف نحصل على شيكولاتة جيرسى مثل التي تباع في محل الحلويات، والمكونات تتمثل في الآتي:

نصف كيلو من الشيكولاتة.

ملعقة كبيرة من النشا.

خمسة أكواب متوسطة من جوز الهند.

علبة زبادي من الحليب المحلى.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

في خطوات بسيطة وسهلة سوف نتعرف على أفضل طريقة لعمل هذا النوع من الشيكولاتة حيث أنها لا تستهلك كثير من الوقت، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم إحضار وعاء عميق ثم نضع به كلا من الملح والنشا مع الحليب وجوز الهند ثم بعد ذلك نقلب المكونات جيدا حتي تصبح خليط متجانس ويتم رفعها على النار قليلا من الوقت.

يتم التقليب جيدا حتى تتكون عجينة شبه متماسكة.

ثم بعد هذه الخطوة نحضر صينية مدهونة زيت من جميع جوانبها ثم يتم تشكيل العجينة على شكل مستطيل وترص داخل الصينية.

ثم بعد ذلك يتم وضع الصينية داخل الثلاجة حتي تتماسك قطع جوز الهند.

بعد ذلك يتم عمل الشيكولاتة من هلال وعاء ونضع به قليل من الماء إلى أن يغلي، ثم نحضر وعاء أخر ونضع به الشيكولاتة، وبعدها نضع وعاء الشوكولاتة على بخار الماء حتى تذوب.

ثم نرفع الوعاء من على النار.

يتم غمس الجيرسي في الشيكولاتة ثم يتم رص الشيكولاتة في الصينية مرة أخرى.

ومن ثم نعيد دخولها الثلاجة حتى تتماسك لمدة ساعة، وبعد ذلك يمكنك تقديمها.

فوائد الشيكولاتة

ولان الشيكولاتة جيرسي تعتمد طريقة عملها على الشيكولاتة سوف نقدم لكم أبرز فوائد الشيكولاتة، وهي كالآتي: