طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في البيت بتكلفة لا تذكر وبمذاق لا يُقاوم.. كيكة الشتاء

طريقة عمل كيكة البرتقال، كيكة البرتقال من ألذ وأشهى أنواع الكيك المميزة التي تتسم بمذاقها الرائع الذي يعشقه جميع الأطفال والذي يمكن تقديمه فى وجبة الفطار، حيث يضيف البرتقال على الكيك نكهة ورائحة مميزة لا تقاوم إضافة إلى كون البرتقال مصدر غنى بفيتامين سي و فيتامين ج وكثير من الفيتامينات والمعادن الأخرى المفيدة للجسم والتي يمكن أن يستفاد بها أطفالك الذين لا يحبون تناول ثمرات البرتقال، فتعرفي على طريقة عمل كيكة البرتقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال

– 2 كوب دقيق.

– 4 بيضات.

– كوب عصير برتقال.

– كوب سكر ناعم.

– كوب سمن على زيت.

– ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

– ملعقة كبيرة خل.

– ملعقة فانيليا سائلة.

– رشة ملح.

خطوات تحضير كيكة البرتقال

نحضر وعاء عميق نضع به البيض والفانيليا السائلة ونخفق المكونين جيدا بواسطة المضرب الكهربائى لمدة حوالى دقيقتين.

نضف السكر إلى المكونات مع استمرار الخفق ثم وضع عصير البرتقال.

نخفق الخليط حتى تمتزج جميع المكونات وتعلو العجينة.

ثم نضف السمن مع الزيت والخل وذرة بسيطة من الملح مع الاستمرار فى الخفق دون توقف.

نحضر وعاء آخر نضع به الدقيق والبيكنج بودر ونمزجهم مع بعض جيدا ثم نقوم بنخل المكونات.

نضف خليط الدقيق إلى العجين ونستمر بالخفق على أقل سرعة ونخفق فى اتجاه واحد حتى تتجانس العجين.

نسخن الفرن مسبقا بربع ساعة على درجة حرارة 170 درجة.

نحضر صينية الفرن وندهن القاع بالسمن والدقيق ثم نضف العجين.

نترك الصينية فى الفرن لمدة حوالى 45 دقيقة أو حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الجميل والذي يجعلها جذابة للكبار والصغار.

طريقة إعداد الدريسنج

يمكن إعداد صوص البرتقال لتوزيعه على وجه الكيكة بعد إخراجها من الفرن عن طريق خلط سكر بودر مع كوب من عصير البرتقال مع إضافة رشة ملح وتقليب المكونات مع بعضها جيدا ثم نوزعها على وجه الكيك مع وضع القليل من شرائح البرتقال.

كما يمكن عمل كريمة البرتقال الجاهزة وخفقها جيداً، ثم يتم فردها على الكيك بالتساوي لتحصلي على مذاق أكثر من رائع وستصبح مثل كيك البرتقال الجاهزة تماماً.