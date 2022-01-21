طريقة عمل المقلوبة باللحمة للشيف الشربيني بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل المقلوبة باللحمة للشيف الشربيني التي يتساءل عنها الكثيرون من أبناء الوطن العربي، نظرا لطعمها الجميل الذي يحبه الصغير والكبير، حيث تعد أكلة المقلوبة باللحمة من أطعم الوجبات التي يمكنكم عملها بطريقة بسيطة وسريعة التحضير، في هذا التقرير نكشف لكم الأسرار الخفية التي تجعل وجبة المقلوبة باللحمة ذات طعم جميل عبر تحضيرها من الشيف الشربيني أحد أشهر طباخين الوطن العربي.

طريقة عمل المقلوبة باللحمة للشيف الشربيني

المقادير:

عدد ٢ باذنجان تقطيع لشرائح.

بصلة شرائح.

مكعبات لحم حوالي واحد كيلو.

بصلة مفرومة.

بطاطس شرائح.

كوب من الارز.

ورق الغار.

ملح وفلفل.

مرق لحم.

مكسرات تزيين.

نصف معلقة كركم.

رشة قرفه.

نصف معلقة حبهان مطحون.

زيت نباتي.

طريقة تجهيز عمل المقلوبة باللحمة والباذنجان

نقوم بغسل الباذنجان وتقطيعه إلى شرائح، ونقوم برشه بالملح وتركه لمدة ربع ساعة.

نجهز صينية ونضعها على النار، ثم ضع بها الزيت النباتي لمدة دقيقتين، ونضيف قطع اللحم إليه ونتركها لتتحمر إلي اللون الأصفر الذهبي. نضيف البصل المفروم إلى اللحم مع الاستمرار في التقليب. نضع التوابل في الصينية والتي تحتوي علي الحبهان والقرفة والكركم والملح والفلفل وورق اللورا. نقوم بوضع الماء إلى الخليط السابق، ونتركه على النار متوسطة حتى تمام التطيب. نضع زيت في المقلة، ونقوم بقلي الباذنجان، ثم ضعها على مناديل المطبخ لتصفية من الزيت. نقوم بوضع شرائح البطاطس في الزيت نفسه لتحميرها لتصبح نصف مقلية، ثم نشيلها من النار ونقوم بتصفيتها من الزيت. نضع البصل المقطع شرائح في الزيت نفسه، وتشويحة حتى يتحول للون الذهبي وننزلة من النار، ثم قم بتصفيتها. نقوم بنقع الأرز المغسول في ماء لمدة ربع ساعة ثم صفيه من الماء. تجهيز صينية طهي وضع به ملعقتين زيت، ثم قم فرش شرائح الباذنجان فيه جنبًا إلى جنب ثم ضع فوقها شرائح البطاطس. نقوم بفرش شرائح البصل أعلى البطاطس، نضيف قطع اللحم المتحمر. نضيف جزء أخر من الباذنجان فوق اللحم. نقوم بوضع الأرز في الجزء العلوى الأخيرة. نضيف مرق اللحم الذي قمنا بسلقه به إلى الخليط كلة، ويمكن إضافة مرق اللحم والماء في حالة الحاجة إليه، ونذكر ست الكل برابط طريقة عمل الحينذ. نحرص على إضافة المرق علي فترات متتالية حتى لا تفسد أجزاء المقلوبة. نترك المقلوبة على نار متوسطة حتى تستوى. بعد الانتهاء من التسوية، نحضر صينية تقديم كبيرة ونقوم بقلب المقلوبة بها بعناية. يمكن أن نقوم بإضافة المكسرات في أعلى لتزيين المقلوبة، وإليكم طريقة عمل المقلوبة بالدجاج.

طريقة عمل المقلوبة المصرية

اشتهرت المقلوبة المصرية مؤخراً في العديد من المدن المصرية بعد أن كانت أكلة خليجية 100%، ولكن تم اضافة وتعديل عليها بعض المقادير ليتم تنفيذها بالنكهة المصرية، لذا علي ست البيت المصرية عمل المقلوبة بالمقادير التالية:

كركم، عود قرفة، ماء مغلي، بهارات، ملح وفلفل.

زيت زيتون، بصل، ثوم.

باذنجان.

ارز.

1.5 كيلو دجاج.

ونذكركم قبل الختام بطريقة عمل الكبسة بجميع أنواعها، فضلا عن طريقة عمل البيتزا الشهية ذات المذاق الحلو، كما يمكنكم أيضاً التعرف على طريقة عمل الكريب.

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