تطويل الشعر بسرعة بماسكات طبيعية مغذية وآمنة ونصائح العناية بالشعر

تطويل الشعر بسرعة لا يعد حلم صعب المنال، وخاصةً مع تطبيق ماسكات طبيعية للشعر تمنحه الترطيب اللازم، مما ينعكس على مظهره الصحي، وتمنحه النعومة واللمعان، فإذا كنتِ تعانين من جفاف الشعر وتجعده، وإذا كنتِ تعانين من ضعف بصيلات الشعر وتساقطه، مما يمنعه من النمو بشكل صحي وبمعدل الطول الطبيعي شهريًا، بإمكانك الإعتماد على بعض المصادر الطبيعية الغنية بالبروتين المشابه للبنية الأساسية للشعرة، بينما تساعد المكونات الغنية بأحماض الأوميجا 3 على تنعيم الشعر وتطويله بصورة طبيعية وبمعدل أسرع.

تطويل الشعر بسرعة بماسكات طبيعية

تساعد العديد من الزيوت الطبيعية على تحفيز الدورة الدموية بفروة الرأس، والتي بدورها تسهل من وصول الغذاء للشعر والتخلص من فطريات فروة الرأس المسببة لضعف الشعر وتساقطه، ومع إضافة بعض المكونات الغنية بالبروتين والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن، بإمكانك الحصول على شعر طويل وصحي خلال فترة وجيزة.

تطويل الشعر بماسك البيض والحليب

يعد البيض من المصادر الغنية بالبروتين والمعادن التي تعد غذاء أساسي للشعر، ويساعد الماسك في تترطيب الشعر وتعويض النقص في العناصر.

اخلطي بيضة واحدة مع كوب من الحليب، ثم أضيفي ملعقة صغيرة عصير ليمون و 2 ملعقة زيت زيتون.

تخلط المكونات وتوضع على الشعر على فروة الرأس.

تترك على الشعر 20 دقيقة ثم تغسل بالشامبو المناسب ويكرر الماسك مرة كل شهر.

الحنة والزبادي لتطويل الشعر

الحنة من المكونات الطبيعية التي تغذي الشعر من الجذور، وتساعد على تطويله وخاصةً الشعر الجاف، كما تمنحه النعومة واللمعان والترطيب.

أضيفي كوب من مسحوق الحنة الطبيعية إلى نصف كوب زبادي.

تقلب المكونات معًا، وتفرد على الشعر كله مع التدليك، وتترك حتي تجف.

اغسلي الشعر بالشامبو، ثم تكرر العملية مرة كل شهر.

نصائح الخبراء للعناية بالشعر وتطويله

إذا كنتِ ممن يعانين من الشعر الضعيف المتساقط، والذي يطول على فترات طويلة بإمكانك تحفيز نمو الشعر من خلال اتباع نصائح الخبراء الآتية: