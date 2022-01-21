طريقة تحضير طاجن لسان العصفور بالخطوات “أحلى عصيدة مفيدة ومغذية”

نقدم طريقة تحضير طاجن لسان العصفور لكافة السيدات وربات المنزل حيث أن طاجن لسان العصفور واحد من أهم الوجبات الشهية التي يحبها الجميع، حيث يتم عمله في المنزل بأسهل الوصفات ليتكون معنا طبق مميز ومفضل للكثيرين، كما أنه من الطواجن الأساسية لدى الشعب المصري ويحبون عمله خاصةً مع اللحم، ننصحك بتجربته والاستمتاع به، ولمن لم يقوموا بعمله يمكن معرفة المكونات والوصفة من خلال موضوعنا وتجربته بسهولة بعد ذلك في المنزل، تابعونا.

طريقة تحضير طاجن لسان العصفور

إذا كنتِ تبحثين عن أهم الطواجن اللذيذة التي يمكن عملها في المنزل فنحن نرشح لكِ طاجن لسان العصفور المميز، حيث يتم عمله على الطاولة الرمضانية، فهو تعتبر من الطواجن الأساسية وتأتي مكوناته هكذا:

مكونات طاجن لسان العصفور

ثلاثة أكواب من اللسان العصفور.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البهارات.

ملعقة كبيرة من السمن.

حيتان من البصل المفروم.

عود من القرفة.

عشر حبات من الفلفل الأسود دون طحنه.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف كيلو من اللحم الأحمر.

فصان من الثوم المهروس.

أربع حبات كبيرة الحجم من الطماطم.

خطوات تحضير لسان العصفور

والآن نذهب حتى نتعرف على خطوات عمل الطاجن بطريقة بسيطة للغاية، حيث يمكن جعله طبق أساسي على طاولة منزلك عند اتباع كافة الخطوات الآتية: