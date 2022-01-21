نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الشاي هش ومقرمش سادة وبالشيكولاته في البيت وبتكلفة بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الشاي، يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية تحضير بسكويت الشاي السادة بسهولة بالمنزل، خاصة في تلك الفترة ووجود الامتحانات، وتريد كل سيدة منزل تحضير لأبنائها فطور خفيف وشهي، فتقدم لهم البسكويت مع الشاي، أو الحليب،ونظراً أن هناك الكثير من الأشخاص لم يعرفون الطريقة سوف نقوم في ذلك المقال المقادير وطريقة تحضيره في أسرع وقت ممكن وبكل سهولة.

طريقة عمل بسكويت الشاي هش ومقرمش

يمكنك معرفة طريقة عمل بسكويت الشاي بالمنزل من خلال الآتي:

المكونات:

2 كوبان من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

كوب إلا ثلث من السكر الناعم.

بيضة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

القليل من الملح.

خطوات تحضير يسكويت الشاي في البيت زي الجاهز

تتمثل طريقة التحضير في الآتي:

إحضار وعاء عميق، ونضع الزبدة مع السكر، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح قوام الخليط كريمي.

يضاف بعد ذلك الفانيليا والملح والبيض، واستمري في التقليب جيداً.

يتم إضافة الدقيق مع البيكنج بودر والنشا ويقلب جيداً قبل وضعهم على الخليط.

يتم وضعهم على الخليط السابق واستمري في التقليب حتى تحصلين على خليط متجانس.

توضع في الثلاجة لترتاح العجينة قبل استخدامها.

يتم فردها جيداً بسمك متوسط، وتقطع بأشكال البسكويت المختلفة.

نحضر صينية ويوضع بها ورق زبدة، ثم يتم وضع قطع البسكويت.

تدخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180، وانتظري حتى يتم تسويته جيداً.

يترك حتى يبرد ويقدم بعد ذلك.

طريقة عمل بسكويت الشاي بالكاكاو

يمكن عمل بسكويت الشاي بالكاكاو من خلال اتباع الخطوات السابقة وبنفس المقادير، ولكن يتم إضافة ملعقتين من الكاكاو واستبدالهم بملعقتين من الدقيق، ويتم خلط المكونات جيداً بنفس الخطوات السابقة ويتم خبز البسكويت على درجة حرارة هادئة حتى ينضج.

وهكذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل بسكويت الشاي السادة والكاكاو، بطريقة سهلة وسريعة، تستطيع أن نقوم بتحضيرها كافة السيدات في جميع الأوقات لتناول أطعم بسكويت مع كوب من الشاي الساخن، خاصة في ذلك الوقت وانخفاض درجة الحرارة في كل مكان.