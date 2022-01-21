نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببيضتين فقط حضري وصفة الباستا فلورا اليونانية أحلى حلوى لذيذة وطعمها يجنن للصغار والكبار في المقال التالي
الباستا فلورا من المعجنات الشهية اللذيذة ذات الشهرة الكبيرة على الرغم من أنها يونانية الأصلية ولكنها اشتهرت بطريقة كبيرة في جميع دول العالم العربي والغربي، إذ أنها عبارة عن فطيرة من العجين المحشو من الداخل بكمية من المربى لأي فاكهة حسب الذوق والرغبة وتغطى المربى بطبقة رقيقة من العجين على شكل شبكة لهذا فإن مذاقها ممزوج بالمعجنات وبالمربى الشهية، ولأننا لسنا جميعنا ناجحين في عمل الباستا فلورا في المنزل من خلال الخطوات التالية تساعدكم في تحضير ألذ فطيرة باستا فلورا.
مكونات الباستا فلورا الفطيرة اليونانية
تعتمد الباستا فلورا على اختيار نوع المربى المفضل لنا ومكونات معينة لصنع فطيرة الباستا فلورا وهي:
- كوب واحد كامل إما زيت نباتي أو زبدة لينة.
- ثلاث ملاعق بحجم كبير ماء.
- مقدار كوب ونصف كوب من المربى المختارة.
- بيضتان بحجم متوسط.
- ثلاث ملاعق حجمها صغير بيكنج بودر.
- مقدار ملعقة حجمها كبير من بشر الليمون أو البرتقال وإن لم يوجد يستبدل بملعقة فانيليا.
- ثلاثة أكواب دقيق منخول نوع مناسب.
- مقدار ثلث كوب سكر أبيض.
طريقة عمل الباستا فلورا المنزلية
قد يعتقد البعض أن طريقة تحضير الباستا فلورا معقدة بعض الشيء خاصةً في الجزء الخاص بتقطيع العجين لشرائح طولية لتشكيله مثل الشبكة ولكن بالتأكيد الطريقة التالية ستكون ناجحة:
- نخلط مقدار الدقيق والسكر والبيكنج بودر وبشر الليمون أو البرتقال المتاح منهما مع الزبدة اللينة.
- بعد الوصول لقوام كريمي من كافة المكونات السابقة ولكن بطريقة متماسكة نضيف حبتي البيض بصورة تدريجي مع خفق كل واحدة على حدة مع المكونات.
- تضاف ملاعق الماء مع تلك المكونات لكي تتجانس جميعها سويًا.
- الخطوة التالية نقوم بترك العجينة للتخمير ولكن بعد تغطيتها جيدًا لمنع الهواء.
- يتم تجهيز الفرن على الحرارة المطلوبة ومن ثم رفع الغطاء عن العجين.
- نأخذ حوالي ثلثي العجينة ونفرده بالصينية جيدًا ووضع كمية المربى به.
- أما عن الجزء المتبقي من العجين فيتم فرده جيدًا وباستخدام السكين أو القطاعة يقسم لشرائح طولية متساوية في السمك وترتب على صينية الباستا فلورا بصورة متساوية حتى نحصل على شكل الشبكة.
- ننقل الصينية الفرن لكي تنضج.
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