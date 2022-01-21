ببيضتين فقط حضري وصفة الباستا فلورا اليونانية أحلى حلوى لذيذة وطعمها يجنن للصغار والكبار

الباستا فلورا من المعجنات الشهية اللذيذة ذات الشهرة الكبيرة على الرغم من أنها يونانية الأصلية ولكنها اشتهرت بطريقة كبيرة في جميع دول العالم العربي والغربي، إذ أنها عبارة عن فطيرة من العجين المحشو من الداخل بكمية من المربى لأي فاكهة حسب الذوق والرغبة وتغطى المربى بطبقة رقيقة من العجين على شكل شبكة لهذا فإن مذاقها ممزوج بالمعجنات وبالمربى الشهية، ولأننا لسنا جميعنا ناجحين في عمل الباستا فلورا في المنزل من خلال الخطوات التالية تساعدكم في تحضير ألذ فطيرة باستا فلورا.

مكونات الباستا فلورا الفطيرة اليونانية

تعتمد الباستا فلورا على اختيار نوع المربى المفضل لنا ومكونات معينة لصنع فطيرة الباستا فلورا وهي:

كوب واحد كامل إما زيت نباتي أو زبدة لينة.

ثلاث ملاعق بحجم كبير ماء.

مقدار كوب ونصف كوب من المربى المختارة.

بيضتان بحجم متوسط.

ثلاث ملاعق حجمها صغير بيكنج بودر.

مقدار ملعقة حجمها كبير من بشر الليمون أو البرتقال وإن لم يوجد يستبدل بملعقة فانيليا.

ثلاثة أكواب دقيق منخول نوع مناسب.

مقدار ثلث كوب سكر أبيض.

طريقة عمل الباستا فلورا المنزلية

قد يعتقد البعض أن طريقة تحضير الباستا فلورا معقدة بعض الشيء خاصةً في الجزء الخاص بتقطيع العجين لشرائح طولية لتشكيله مثل الشبكة ولكن بالتأكيد الطريقة التالية ستكون ناجحة: