الطحينة وطريقة عملها في المنزل والحصول على مذاق لذيذ مثل المطاعم

تعد الطحينة نوع من أنواع المقبلات يتم تناولها مع جميع أنواع المأكولات، ويكثر الإقبال عليها في المحلات الكبرى والسوبر ماركت؛ لأن لها مذاق رائع إلى جانب أغلب الأكلات مثل المشويات والسلطات والفول فهي عنصر أساسي من الصعب الاستغناء عنه، ويعد ملمس الطحينة مثل ملمس زبدة الفول السوداني فالطحينة عبارة عن صلصة سميكة تشبه العجينة في سلاستها، ويتم تصنيع الطحينة في أكياس وبرطمانات محكمة الغلق، وللطحينة فوائد عديدة فهي تحمي الجسم من الأمراض وتحتوي على كربوهيدرات وبروتينات، وسوف نشرح لكم كيفية عمل الطحينة بطريقة سهلة.

مكونات عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في البيت

بذور سمسم

زيت زيتون حسب الحاجة

طريقة تحضير الطحينة البيضاء بالسمسم

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة 175°

وضع بذور السمسم على ورق زبدة في صينية ومن ثَمَّ إدخالها الفرن مع مراعاة التقليب المستمر

إخراج بذور السمسم من الفرن بعد تحميصها تحميصًا خفيفًا

نقوم بترك بذور السمسم حتى تبرد ومن ثمَّ خلطها في الخلاط الكهربائي مع الزيت

يتم إضافة الزيت حسب الحاجة

نستمر في عملية الخلط حتى نحصل على خليط سلس

نترك خليط الطحينة حتى يبرد ثم وضعه في برطمانات محكمة الغلق

مكونات الطريقة الثانية لعمل الطحينة المنزلية

2 كوب سمسم

كوب ونصف زيت طعام

2 ملعقة كبيرة دقيق

طريقة تحضير الطحينة

نقوم بوضع طاسة على نار متوسطة

وبعد ذلك نقوم بوضع مقدار السمسم في الطاسة

نقوم بالتقليب المستمر حتى نحصل على لون ذهبي مع مراعاة عدم تحميصه تحميصًا كاملا

نقوم بترك السمسم حتى يبرد ثم نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي

نضع الدقيق ومع السمسم ثم نقوم بعملية الخلط

نضيف الزيت بالتدريج حتى نحصل على سمك الطحينة

فوائد الطحينة البيضاء