علاج هيشان الشعر بماسكات طبيعية تمنحه النعومة واللمعان

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عمر شويل - جدة علاج هيشان الشعر الهايش يمنحه اللمعان والبريق الذي يعوض الشحوب الناتج عن هيشات الشعر، حيث يفقد الشعر رطوبته في بعض الأوقات وخاصةً في فصل الشتاء، نتيجة الإفتقار إلى بعض العناصر، أو نتيجة لعوامل خارجية مناخية أو نتيجة لعوامل ومشكلات صحية، فيظهر بمظهر سيء وشاحب، ويبدأ دور ماسكات الشعر لمنع هيشانه وتعويضه للنقص في الغذاء، وإليكِ سيدتي مجموعة من ماسكات الشعر الطبيعية التي تساعد على ترطيبه ومنع هيشانه لفترة من الوقت.

علاج هيشان الشعر بالأفوكادو

يحتوي الافوكادو على فيتامين أ الذي يمنع تجعد الشعر ويرطبه ويمنع الهيشان، كما يساعد الأفوكادو على تطويل الشعر وزيادة نموه بصورة طبيعية، ويعد الأفوكادو من المصادر الغنية بأحماض الأوميجا 3 التي تعالج مشكلة الهيشان.

أضيفي ثمرة افوكادو مهروسة إلى 2 ملعقة زيت جوز الهند.

تمزج المكونات معًا، ومن ثم قومي بتدليك فروة الرأس والشعر ويغطى لمدة 20 دقيقة.

يغسل الشعر بالشامبو ويكرر الماسك مرتين أسبوعيًا.

منع هيشان الشعر بماسك البيض والزبادي

يحتوي البيض على بروتين وفيتامينات ودهون طبيعية ترطب الشعر وتمنع هيشانه وتغذيه.

أضيفي بيضة كبيرة إلى 3 ملاعق من الزبادي.

تمزج المكونات معًا وتدلك بها به فروة الرأس والشعر.

يترك الماسك 15 دقيقة ثم يغسل بالشامبو المناسب.

الصبار وزيت الزيتون لعلاج هيشان الشعر

جل الصبار من الحلول المذهلة لاحتواء مشكلة هيشان الشعر وعلاجها، فهو غني بالمرطبات الطبيعية التي تمنح الشعر ترطيب عميق وغني، كما يساعد زيت الزيتون على ترطيب الشعر ومنحه النعومة والغذاء.

يرطب الصبار الشعر ويمنع هيشانه لإحتوائه على فيتامينات ومعادن مفيدة للشعر، تمنحه البريق الصحي اللامع.

تضاف 2 ملعقة جل الصبار إلى ملعقة من زيت زيتون وملعقة عسل طبيعي.

تخلط المكونات وتفرد على الشعر وفروة الرأس لمدة 20 دقيقة.

ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ.

ترطيب الشعر الهايش بالموز والحليب

يعد الموز من الثمار الطبيعية الغنية بالمعادن والفيتامينات، فهو يمنح الشعر الترطيب واللمعان الذي يمنع هيشان الشعر، ويعالج ضعف بصيلات الشعر وتساقطه، كما أنه يساعد على فرد الشعر وتمليسه والحد من تجاعيده من خلال عمله ماسكات طبيعية مرتين أو ثلاث مرات في الشهر.