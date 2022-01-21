تخسيس 7 كيلو في 3 ايام بالمشروبات السحرية لتفتيت الدهون

يبحث الجميع عن الوزن المثالي والصحي من أجل الحفاظ على الصحة بصورة عامة، فينتج عن الوزن الزائد الكثير من المشاكل الصحية لذلك من خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم وصفات سحرية تساعد على خسارة الوزن بشكل سريع للغاية.

وصفة الشاي الأخضر السحرية لخسارة الوزن:

يرغب الجميع في الحصول على وزن مثالي ورشيق من أجل الحصول على مظهر جيد ويعتبر مشروب الشاي الأخضر من الوصفات السحرية التي تعمل على خسارة الوزن بالتحديد من منطقة البطن وتتبعوا معنا في السطور الآتية الطريقة التي يتم تحضير بها الشاي الأخضر:

إحضار ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر مع كأس من المياه المغلي وعصير ليمون وأوراق من النعناع ومعلقة من العسل.

يتم غلي كأس من المياه في الغلاية الكهربائية.

يتم وضع الشاي الأخضر في كوب ثم يتم إضافة أوراق النعناع الطازج.

يمكن تحلية الشاي الأخضر باستخدام ملعقة من عسل النحل.

يتم تناول ذلك المشروب وهو ساخن وستحصلون على نتائج فعالة بكل تأكيد.

مشروب الليمون والقرفة لخسارة الوزن:

يتم تحضير مشروب الليمون والقرفة بخطوات سهلة وبسيطة للغاية فيعمل ذلك المشروب على تقديم نتائج فعالة من أجل خسارة الوزن، فيساعد على إذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن ويتم تحضيره من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يلزم إحضار شريحتين من الليمون مع قشره وملعقة من الكمون وربع ملعقة من القرفة مع ملعقة من الزنجبيل المطحون ولتر من المياه المغلي.

يتم بعد ذلك خلط المقادير مع بعضها البعض في إناء ثم يتم تركها جانبًا.

يتم غليه المياه ثم يتم إضافة كافة المقادير وترك الخليط على النار لمدة عشرة دقائق.

يتم تناوله قبل تناول الطعام بفترة ربع ساعة.

يفضل تناوله مرة واحدة في اليوم فقط.

مشروب القوة وبذور الكتان لخسارة الوزن:

يساعد ذلك المشروب على خسارة الوزن ويتم تجهيزه من خلال إحضار كلًا من التالي:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من بذور الكتان المطحون.

كأس من المياه.

خطوات التحضير: