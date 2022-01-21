بسكويت النشادر المقرمش حضريه بمقادير مظبوطة

بسكويت النشادر المقرمش بطريقة سهلة، يشتهر البسكويت في الأعياد والمناسبات وهو كنوع من الحلويات المميزة التى يحبها الجميع، يعتبر بسكويت النشادر من أشهر أنواع البسكويت و تختلف طريقة عمله ومذاقه عن باقي البسكويت، في هذا المقال سنقدم لكم وصفتين من بسكويت النشادر بخطوات بسيطة للغاية وبمكونات متوفرة في المنزل.

مكونات بسكويت النشادر:

كيلو من الدقيق الأبيض.

كأسان من السكر البودرة.

نصف كأس من اللبن.

نصف كأس من السمنة.

٥ حبات من البيض.

أربع أكياس من الفانيلا.

النشادر.

الطريقة الأولى لتحضير بسكويت النشادر:

بعض الخطوات لتحضير بسكويت النشادر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة وكذلك بسكويت ناجح ومذاق رائع:

نضع في خلاط كهربائي كل من البيض والسمنة والفانيلا والسكر، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضع في الخليط كل من الدقيق الأبيض والنشادر ونضربهم في الخلاط مع باقي المكونات، ثم نضيف اللبن ونستمر في خلطيهم فترة من الزمان. وبعد ذلك نضع الخليط كله في ماكينة الحلويات أو كيس حلوانى، ونقوم بتشكيل البسكويت في صينية مع استخدم سكين لتقطيعه للحصول على عدة قطع من البسكويت النشادر. نقوم بتسخين الفرن تماما. ندخل الصينية في الفرن حتى ينضج البسكويت ثم نضعه في أطباق.

مقادير بسكويت النشادر بالقهوة:

كيلو من الدقيق.

كيس من الفانيلا.

كيس نسكافيه ٣×١

كأس من اللبن.

كأس من السمنة.

كأس ونصف من السكر البودرة.

ملعقتان من النشادر.

خمس بيضات.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الباكنبودر.

تحضير بسكويت النشادر بالقهوة: