صحة

بسكويت النشادر المقرمش حضريه بمقادير مظبوطة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت النشادر المقرمش حضريه بمقادير مظبوطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسكويت النشادر المقرمش حضريه بمقادير مظبوطة - ثقفني

بسكويت النشادر المقرمش بطريقة سهلة، يشتهر البسكويت في الأعياد والمناسبات وهو كنوع من الحلويات المميزة التى يحبها الجميع، يعتبر بسكويت النشادر من أشهر أنواع البسكويت و تختلف طريقة عمله ومذاقه عن باقي البسكويت، في هذا المقال سنقدم لكم وصفتين من بسكويت النشادر بخطوات بسيطة للغاية وبمكونات متوفرة في المنزل.

مكونات بسكويت النشادر:

  • كيلو من الدقيق الأبيض.
  • كأسان من السكر البودرة.
  • نصف كأس من اللبن.
  • نصف كأس من السمنة.
  • ٥ حبات من البيض.
  • أربع أكياس من الفانيلا.
  • النشادر.

الطريقة الأولى لتحضير بسكويت النشادر:

بعض الخطوات لتحضير بسكويت النشادر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة وكذلك بسكويت ناجح ومذاق رائع:

  1. نضع في خلاط كهربائي كل من البيض والسمنة والفانيلا والسكر، ثم نخلطهم جيدا.
  2. ثم نضع في الخليط كل من الدقيق الأبيض والنشادر ونضربهم في الخلاط مع باقي المكونات، ثم نضيف اللبن ونستمر في خلطيهم فترة من الزمان.
  3. وبعد ذلك نضع الخليط كله في ماكينة الحلويات أو كيس حلوانى، ونقوم بتشكيل البسكويت في صينية مع استخدم سكين لتقطيعه للحصول على عدة قطع من البسكويت النشادر.
  4. نقوم بتسخين الفرن تماما.
  5. ندخل الصينية في الفرن حتى ينضج البسكويت ثم نضعه في أطباق.

مقادير بسكويت النشادر بالقهوة:

  • كيلو من الدقيق.
  • كيس من الفانيلا.
  • كيس نسكافيه ٣×١
  • كأس من اللبن.
  • كأس من السمنة.
  • كأس ونصف من السكر البودرة.
  • ملعقتان من النشادر.
  • خمس بيضات.
  • رشة ملح.
  • ملعقة صغيرة من الباكنبودر.

تحضير بسكويت النشادر بالقهوة:

  1. نضع في وعاء البيض والسكر والسمنة ونخفقهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
  2. نضيف للخليط اللبن والفانيلا ونخفقهم حتى نحصل على خليط متجانس.
  3. وبالتالى نضيف الملح والنشادر والباكنبودر ونمزجهم مع باقي الخليط، ثم يضاف الدقيق والنسكافيه إلى كل مما سبق ونستمر في الخلط حتى نكتسب عجينة لينة.
  4. نترك العجينة ترتاح ثم يتم تشكيل البسكويت على شكل أصابع.
  5. وبعد ذلك نرص البسكويت في صينية ونرشه بالقليل من السمسم، ثم ندخلها للفرن مدة ١٥ دقيقة حتى يكتسب البسكويت اللون الذهبي.
  6. نخرج الصينية من الفرن ونترك البسكويت يبرد ثم نقدم بسكويت القهوة في أطباق.

الوسوم

error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا