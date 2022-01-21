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عمر شويل - جدة بسكويت النشادر المقرمش حضريه بمقادير مظبوطة - ثقفني
بسكويت النشادر المقرمش بطريقة سهلة، يشتهر البسكويت في الأعياد والمناسبات وهو كنوع من الحلويات المميزة التى يحبها الجميع، يعتبر بسكويت النشادر من أشهر أنواع البسكويت و تختلف طريقة عمله ومذاقه عن باقي البسكويت، في هذا المقال سنقدم لكم وصفتين من بسكويت النشادر بخطوات بسيطة للغاية وبمكونات متوفرة في المنزل.
مكونات بسكويت النشادر:
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- كأسان من السكر البودرة.
- نصف كأس من اللبن.
- نصف كأس من السمنة.
- ٥ حبات من البيض.
- أربع أكياس من الفانيلا.
- النشادر.
الطريقة الأولى لتحضير بسكويت النشادر:
بعض الخطوات لتحضير بسكويت النشادر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة وكذلك بسكويت ناجح ومذاق رائع:
- نضع في خلاط كهربائي كل من البيض والسمنة والفانيلا والسكر، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نضع في الخليط كل من الدقيق الأبيض والنشادر ونضربهم في الخلاط مع باقي المكونات، ثم نضيف اللبن ونستمر في خلطيهم فترة من الزمان.
- وبعد ذلك نضع الخليط كله في ماكينة الحلويات أو كيس حلوانى، ونقوم بتشكيل البسكويت في صينية مع استخدم سكين لتقطيعه للحصول على عدة قطع من البسكويت النشادر.
- نقوم بتسخين الفرن تماما.
- ندخل الصينية في الفرن حتى ينضج البسكويت ثم نضعه في أطباق.
مقادير بسكويت النشادر بالقهوة:
- كيلو من الدقيق.
- كيس من الفانيلا.
- كيس نسكافيه ٣×١
- كأس من اللبن.
- كأس من السمنة.
- كأس ونصف من السكر البودرة.
- ملعقتان من النشادر.
- خمس بيضات.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من الباكنبودر.
تحضير بسكويت النشادر بالقهوة:
- نضع في وعاء البيض والسكر والسمنة ونخفقهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضيف للخليط اللبن والفانيلا ونخفقهم حتى نحصل على خليط متجانس.
- وبالتالى نضيف الملح والنشادر والباكنبودر ونمزجهم مع باقي الخليط، ثم يضاف الدقيق والنسكافيه إلى كل مما سبق ونستمر في الخلط حتى نكتسب عجينة لينة.
- نترك العجينة ترتاح ثم يتم تشكيل البسكويت على شكل أصابع.
- وبعد ذلك نرص البسكويت في صينية ونرشه بالقليل من السمسم، ثم ندخلها للفرن مدة ١٥ دقيقة حتى يكتسب البسكويت اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونترك البسكويت يبرد ثم نقدم بسكويت القهوة في أطباق.
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