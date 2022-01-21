سر تتبيلة الشاورما السوري الخطيرة وطريقة تحضيرها في المنزل مثل المطاعم

الشاورما السوري أكثر أنواع الأكلات الشهيرة في مصر حاليًا والوطن العربي لأنها توفر لنا مذاق مميز مختلف لا يوجد في الأكلات الأخرى، ولكن جزء كبير منا يقوم بشراء الشاورما الجاهزة من المطاعم ولا يعرف بطريقة عمل الشاورما السوري في المنزل على الرغم من أنها موفرة وأكثر أمانًا للجميع، فإن الطرق المنزلية تجعلنا على اطلاع تام بكافة المكونات وجودتها وهو ما تفتقر إليه الوجبات الجاهزة، وفيما يلي نعرفكم على سر عمل الشاورما السوري في المنزل للحصول على نفس مذاق الشاورما الجاهزة.

سر تتبيلة الشاورما السوري الخطيرة

فيما يلي نضع لكم مقادير الشاورما السوري الأصلية بالدجاج لتحضيرها في المنزل طوال الوقت:

كيلوجرام واحد صدور أو أفخاذ دجاج حسب العدد والذوق.

حبتان طماطم كبيرتا الحجم مقشرتان.

وكوب واحد زبادي أو روب أو يوغرت.

رشة ملح.

فلفل أسمر حسب الذوق.

ومقدار نصف كوب خل أبيض.

ورقة غار.

طريقة عمل شاورما الدجاج السوري

في وعاء عميق نخلط الخل والطماطم والتوابل مع ورقة الغار والزبادي ونقلبهم. نضيف للخليط قطع الدجاج المقطعة شرائح طولية ونتأكد من مزجهم سويًا ونقل الدجاج بالتتبيلة للثلاجة يوم كامل أو طوال الليل. بعد انقضاء تلك الفترة نخرج الدجاج ونضعه أما على مقلاة تيفال غير قابلة للصف بها رشة زيت بسيطة لقلي الدجاج بها ومنعه من الاحتراق واللصق. أو يمكن وضعه في صينية الفرن لتسويته جيدًا دون امتصاص الزيت. وعندما تصير جاهزة تقدمها مع الخضروات المرغوب بها.

مكونات الشاورما اللحم السوري

أما عن مكونات شاورما اللحم السوري التي تعطي المذاق السحري النهائي لها فهي:

ربع كوب خل أبيض.

كوب واحد زبادي.

نصف كيلو لحم قليل الدهن.

حبتان طماطم منزوعتا القشر.

ورقتان من الغار.

والسر الخطير لشاورما اللحم السوري هي بثلاث ملاعق دبس رمان.

خطوات عمل الشاورما السوري باللحم