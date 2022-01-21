بالدجاج اعملي زربيان الدجاج بطريقة سهلة وسريعة باستخدام حلة الضغط

يعد زربيان الدجاج من الأطباق الشهية التي يقبل عليها الجميع من الصغار والكبار كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة في المنزل حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الأرز والدجاج والتوابل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، ويعرف عن الدجاج بفوائده الصحية للجسم حيث أنه لا يحتوي على الدهون الضار وينصح الأطباء بتناوله وخاصتا لأصحاب أمراض القلب، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل زربيان بالدجاج في حلة الضغط في المنزل.

مقادير عمل زربيان الدجاج

يحتوي زربيان الدجاج على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

دجاجة مقطعة إلى ٨ قطع.

٤ أكواب من الأرز البسمتي المغسول.

٨ حبات من البطاطس.

ملح حسب الرغبة.

٥ ملاعق من الزيت.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

٣ لترات من مرق الدجاج.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

رشة من الزعفران.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

٣ حبات من البصل.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الزربيان بالدجاج بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

نحضر حلة الضغط ونقوم بتسخينه على النار نقوم بوضع زيت الزيتون، مع البصل ونقلبهم جيداً لمدة لا تقل عن ٥ دقائق حتى تنضج. بعد ذلك نقوم بوضع الدجاج مع تقشير البطاطس ووضعها على الدجاج لمدة لا تقل عن 8 دقائق حتى يتغير لونها. ثم نقوم بإضافة بهارات وهي الفلفل والقرفة والكمون والهيل مع التحريك المستمر ثم نضيف كوب من الماء مع الاحتفاظ بباقي الماء. بعد ذلك نغطي الحلة لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تنضج المكونات. ثم نقوم بإضافة الملح مع الأرز مع رشة من الزعفران المنقوع ونتركها على نار هادئة حتى ينضج. بعد ذلك نضع الأرز والدجاج على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق زربيان بالدجاج لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البصل على الجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من كثير من الأمراض ويحمي من العدوى. يقي من الإصابة بالأنيميا ويعزز كرات الدم الحمراء ويزيد إنتاجها ويقلل من الإصابة باقى الدم. يخفض من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة.

نصائح مفيدة لحفظ البطاطس

هناك عدة نصائح يجب مراعاتها عند حفظ البطاطس لأن له شروط معينة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-