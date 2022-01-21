مش هتتشري الجاهزة تاني.. عجينة البيتزا الإيطالية عجينة سحرية هشه وقطنية لجميع انواع المخبوزات

مش هتتشري الجاهزة تاني.. عجينة البيتزا الإيطالية عجينة سحرية تعد البيتزا من الأطعمة التي لا يختلف عليها شخصين في لذتها، كما أنها من أكثر الوصفات السهلة والتي يتم تحضيرها في عشر دقائق وإليك طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية في المنزل فالبيتزا الإيطالية من أشهر أنواع البيتزا والبيتزا أساسًا منشأها دولة إيطاليا وانتقلت إلينا وانتشرت في مطاعمنا ومن ثم في بيوتنا، ولكن عجينة الإيطالية أفضل من أي عجينة أخر، ومكونات عمل البيتزا بسيطة وليست مكلفة نهائيًا وأكثر توفيًا من شراءها جاهزة وأكثر ضمانًا.

طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية في المنزل

مكونات العجينة:-

أربع أكواب دقيق أبيض.

رشة ملح.

سكر أبيض.

زيت زيتون.

حليب دافئ.

خميرة فورية.

مقادير حشوة البيتزا

كوب جبنة مبشورة.

فطر مقطع.

فلفل حلو وزعتر.

صلصة البيتزا.

زيتون مقطع.

خطوات التحضير:-

أول خطوة في تحضير العجينة هي أننا نقوم بإذابة السكر والخميرة الفورية في داخل كوب كبير من الماء الدافئ ونتركها لمدة عدة دقائق حتى تتفاعل الخميرة مع المياه.

بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق في وعاء بلاستيكي ونضع بداخله الحليب والزيت والسكر والملح والخميرة ونقلب المكونات جيدًا ونعجنهم بيدينا لمدة خمس دقائق.

نشكل العجينة على هيئة كرة عجينية ونغطي الوعاء بقماشة نظيفة حتى تختمر العجينة وتصبح ذات حجم أكبر ومتضاعف.

نفرد العجينة في صينية عمل البيتزا وهي صينية دائرية ولكن ندهنها أولًا بالزيت وبعد ذلك ندهن الصلصة على العجينة ثم نبدأ في وضع المكونات الخاصة بالحشوة.

بعد ذلك نرش الزعتر والجبنة على البيتزا بالمكونات ونضعها داخل الفرن حتى تنضج تمامًا ثم نخرجها ونقطعها إلى قطع مثلثية ونتناولها.

طريقة عمل عجينة البيتزا العشر دقائق

مقادير العجينة:-

طحينة.

خميرة فورية.

زيت نباتي.

حليب بودرة.

ماء دافئ.

سكر أبيض.

ملح طعام.

خطوات التحضير:-