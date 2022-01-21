أسهل طريقة لعمل الحواوشي في البيت بأجمل مذاق وافضل تتبيلة

الحواوشي أكلة مصرية تعود إلى العهد المملوكي ولا أحد يعرف بالتحديد من اخترعها، وتعد واحدة من أشهر الأكلات الشعبية في مصر ويعشقها العديد من الأشخاص نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي، وهي من الأكلات السهلة التي يمكن اعدادها في وقت سريع ولا تحتاج إلى تجهيزات أو خطوات معقدة لإعدادها، ويمكنك تجهيزها لأسرتك في البيت دون الحاجة إلى شرائها من المطاعم أو محلات الطعام حتى تضمنين جودة وسلامة اللحم الذي يُعد منه الحواوشي، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة إعداده في البيت، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نقدمها لكم يومياً ونستعرض من خلالها تشكيلة متنوعة من أشهر الوصفات على المستوى العربي والعالمي.

أسهل طريقة لعمل الحواوشي

يتم إعداد الحواوشي من خلال حشو أرغفة الخبز باللحم البقري أو الضأن وذلك بعد تتبيله جيداً في التتبيلة الخاصة به والتي سنذكرها لكم لاحقاً ويتوقف نجاح وصفة الحواوشي على هذه التتبيلة بالإضافة إلى نوعية الخبز الذي يُستخدم في إعداده وفيما يلي نذكر لكم المكونات المستخدمة في تحضيره والخطوات اللازمة لعمله.

مكونات الحواوشي

خمسة أرغفة من العيش البلدي.

أربعة قرون مفرومة من الفلفل الأخضر.

كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

ثلاث بصلات مفرومة.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

بهارات مشكلة.

كوب من الدقيق

زيت نباتي.

خطوات اعداد الحواوشي في البيت

في خطوات سهلة وبسيطة يمكنك إعداد أشهى رغيف حواوشي قد تتذوقينه يوماً، كل ما عليك هو فعل ما يلي.