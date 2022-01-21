طريقة عمل سيروم طبيعي للبشرة بمكونات طبيعية.. بديل البوتوكس

سيروم طبيعي للبشرة، يساعد السيروم في علاج كثير من مشاكل البشرة وخاصة البشرة المعرضة لدرجة حرارة الشمس المباشرة، حيث يعمل على تغذية البشرة وحل كثير من المشاكل المعرضة لها البشرة ومع تعدد أنواع البشرة إلا أن هناك أكثر من وصفة موجودة لكل نوع على حده، كما يعد السيروم الطبيعي للبشرة من الوصفات الآمنة والطبيعية الغير مضرة للبشرة بعيداً عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة بالصحة، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل سيرم طبيعي للبشرة بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل فتابعونا.

كيفية عمل سيروم طبيعي للبشرة العادية

السيروم الطبيعي المحضر بمكونات طبيعية أفضل بكثير من السيروم المحضر بمكونات كيميائية ضارة بالبشرة، فالسيروم عامة يعمل على نضارة البشرة وتفتيحيها، كما يعمل على تعزيز الكولاجين بها، بالإضافة إلى أنه يرطب البشرة ويوحد لونها ويخلصك من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر في وقت مبكر وخاصة في منطقة الجبهة وحول العين والفم.

المكونات:

حوالي أربع ملاعق من زيت الجوجوبا أو زيت اللوز.

من ٢٠ إلى ٤٠ قطرة من أحد الزيوت التالية (زيت اللافندر، أو الشمر ،أو الليمون، أو الورد، أو الياسمين، أو الكاموميل).

طريقة التحضير

يتم مزج الزيوت بطريقة جيدة.

بعد ذلك يتم حفظها في وعاء زجاجي داكن.

يتم ترك السيروم لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة قبل الاستعمال.

يتم وضع حوالي أربع قطرات من السيروم الذي تم تحضيره على كل من الوجه والرقبة مع توزيعهم بشكل جيد.

يمكنك الاحتفاظ بالسيروم لمدة ٦ أشهر شرط أن توضع العبوة في مكان بارد ومظلم.

طريقة عمل سيروم طبيعي للبشرة الجافة

المكونات:

ما يعادل أربع ملاعق من أحد الزيوت التالية ( زيت اللوز ،أو زيت جنين القمح، أو الصويا، أو الأفوكادو، أو زيت الجزر، أو زيت الحوجوبا) .

يتم وضع من ٢٠ إلى ٤٠ قطرة من أحد أنواع الزيوت التالية (زيت اللافندر، الكاموميل، الروز ماري ، الورد خشب الصندل).

طريقة التحضير:

يتم مزج الزيوت مع بعضها البعض بطريقة جيدة.

يوضع في وعاء زجاجي داكن ومظلم.

بعد ذلك يتم ترك السيروم قبل الاستعمال لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة تقريباً.

يتم وضع حوالي أربع قطرات من السيروم الذي تم تجهيزه على كل من الوجه والرقبة.

يتم الاحتفاظ به لمدة ٦ أشهر في مكان بارد ومظلم.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم بعض الطرق الطبيعية لعمل سيروم طبيعي للبشرة بمكونات متوفرة وبسيطة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.